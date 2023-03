“Hay sustancias de la vida moderna, producto del ser humano, que no deberíamos estar respirando porque producen daños a la salud. Las partículas no naturales (incluyendo el ozono y las PM2.5) son más frecuentes en lugares citadinos, qué tanta industria tiene y qué tan bien se regula que el aire sea adecuado”, aseveró el doctor Chavarría.

“La gente que vive alrededor de la refinería está oliendo a huevo podrido todos los días de su vida y lo único que hacen es adaptarse, y cada vez olerán más a huevo podrido porque la refinería está aumentando su producción”, aseveró el neumólogo Uriel Chavarría.

Pemex informó que el domingo había llevado a “paro seguro” una de las plantas de la refinería. Este procedimiento, que se aplica de manera preventiva, generó —durante siete minutos— una columna de humo, cuyo contenido era 99 por ciento de vapor de agua y, en esta ocasión, el uno por ciento restante era “remanente de hidrocarburo”, lo que le dio coloración amarilla, pero “no representó ningún riesgo para la población”.

Pero en el escrito dirigido al Director de Pemex Cadereyta, Héctor Lara Sosa, se advirtió a la petrolera que se puede llegar a una clausura, ya que –más allá del incidente del domingo 19 de marzo– por las noches se intensifican las emisiones de la refinería de Cadereyta. En especial durante esta época del año y debido a las condiciones meteorológicas prevalecientes, “es muy obvio el impacto de sus emisiones que pueden observarse como se dispersan por el Área Metropolitana de Monterrey”.

La exposición a estas partículas por un largo plazo está vinculada a un incremento en la proporción de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, así como cáncer de pulmón, por lo que el Secretario de Medio Ambiente estatal, Félix Arratia, advirtió a la empresa que se puede llegar a una clausura a pesar de que es de injerencia federal, con fundamento en el artículo 230 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.

Ese mismo 19 de marzo el Secretario estatal acudió a las instalaciones de la refinería para entregar un exhorto a la Dirección, en el que se advierte la clausura. Sin embargo, personal de la refinería se negó a recibir el escrito por la ausencia de personal administrativo en las oficinas. Por la noche, el Gobernador Samuel García emitió un video en sus redes sociales, donde apoyó la posibilidad de clausurarla.

“Fallaron unos compresores y esto descontroló la operación de la planta catalítica, pero que ya fue controlado de emergencia. La Secretaría de Medio Ambiente acudió, vamos a poner sanciones fuertes por este incidente”, afirmó.

Por otra parte, el Gobernador García Sepúlveda lanzó un reto a las empresas Vitro, Alfa, Frisa, Proeza, Lamosa, Arca Continental, Femsa, Maseca, Xignux, Deacero, Cemex, Cydsa, Sigma y Ternium, para que siembren 100 mil árboles cada una para compensar sus emisiones contaminantes al aire.

“Todos tenemos que poner de nuestra parte para bajar el asma, la bronquitis y las enfermedades de nuestros hijos, padres, abuelos”, dijo durante un evento donde se sembraron árboles.

Además, comienza la época de incendios forestales que también generan mala calidad de aire y deforestación. Entre las principales recomendaciones para prevenir un incendio forestal está el no quemar basura, no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera, mucho menos en medio del bosque; no prender fogatas, y al huir de un incendio no hacerlo por ladera arriba, sino buscar áreas planas y caminar en sentido contrario al viento.