Hallan 9 personas asesinadas en Miguel Alemán, municipio fronterizo de Tamaulipas

TAMAULIPAS._ Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supuestamente hallaron al menos nueve personas asesinadas -baleadas y mutiladas-, durante la madrugada de este martes, tiradas a la altura del kilómetro 4 de la carretera que cruza el poblado Los Guerra, en el municipio fronterizo de Miguel Alemán, estado de Tamaulipas.

Según fuentes del Gobierno de Tamaulipas, citados por medios locales, los nueve hombres fallecieron durante un enfrentamiento suscitado entre miembros de los cárteles del Noreste (CDN) y de los Metros del Golfo (CDG), los cuales se disputan el territorio.

Desde las 8:00 horas de este martes, los elementos del Ejército Mexicano mantuvieron acordonada la zona y después de las 09:00 horas arribó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para realizar las indagatorias correspondientes.

El poblado donde fueron encontrados los nueve cadáveres, mismo que pertenece a la llamada “frontera chica”, con los municipios de Guerrero, Mier, Alemán, Camargo y Díaz Ordaz-, se encuentra a 100 kilómetros de Reynosa, ciudad fronteriza tamaulipeca, en la cual, el pasado 19 de junio, ocurrieron diversos ataques armados en los cuales murieron 15 civiles.

GOBERNADOR DE TAMAULIPAS PIDE APOYO FEDERAL CONTRA EL NARCO

El lunes, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pidió la cooperación del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia organizada, además negó que hayan arribado elementos de la Federación para reforzar la seguridad en dicha entidad.

El mandatario estatal atribuyó que los ataques perpetrados en Reynosa son por causa de la disputa del crimen organizado por el trasiego de droga, así como al tráfico de migrantes y de armas, de Estados Unidos hacia México, mismos que son delitos del orden federal y que deben ser atendidos por dicho nivel de Gobierno, junto a entidades y municipios.

“Es importante entender el fenómeno criminal. Éstos no se están disputando la honra, ni el honor y se habla mucho de territorios, se están disputando un botín, y casualmente este botín son delitos federales ¿Qué se están disputando?, sí, el trasiego de droga, de sur a norte, obviamente utilizan los cruces fronterizos, como también se están disputando el tráfico de armas de norte a sur que es uno de los instrumentos que utilizan, que es un delito federal”, indicó el gobernador.

“Algo que es sumamente lucrativo y lo hemos señalado y es de competencia exclusiva de la Federación, a pesar de que la Policía Estatal ha actuado en diferentes ocasiones y tiene que ver con el tráfico de migrantes, que es sumamente lucrativo”, añadió García Cabeza de Vaca.

En conferencia en la que participó el Gabinete de seguridad estatal, el gobernador afirmó que pese a la falta de apoyo del Gobierno Federal, ordenó un importante despliegue de elementos de seguridad para perseguir a los responsables de la masacre en Reynosa.

“Pero, un número importante de casos como el sucedido en esta ocasión en Reynosa comprueba que requerimos de un mayor colaboración por parte del Gobierno Federal para perseguir delincuentes del orden federal”, indicó el mandatario estatal.

García Cabeza de Vaca detalló que el día de los ataques, se comunicó vía telefónica con las titulares de las secretarías de Gobernación (SEGOB), así como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Olga Sánchez Cordero Dávila y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para plantearles que ante situaciones de este tipo debían enviar un mensaje contundente al crimen organizado, utilizando todos los instrumentos que tuviera el Estado Mexicano para combatir a los delincuentes.

No obstante, según afirmó el mandatario estatal, fue el Gobierno de Tamaulipas quien llevó a cabo los operativos de seguridad en Reynosa, a la par de que afirmó que a dicha ciudad fronteriza no han arribado elementos de la Federación, tras los hechos del pasado 19 de junio, y que, además, tras las elecciones del pasado seis de junio, se retiraron los cinco mil elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en dicha entidad.

“Se ha mencionado que ha llegado refuerzos por parte de la Guardia Nacional. No es el caso, no han llegado elementos adicionales a los que ya se tenían aquí en el estado de Tamaulipas [---] Al margen de contar o no con la colaboración del Gobierno federal, en mi gobierno no hay ni habrá espacios para la delincuencia, no habrá tregua contra los violentos”, subrayó García Cabeza de Vaca.