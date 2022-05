Hallan muerta a joven, después de que Gobernador de Veracruz dijo que estaba ‘resguardada’

El cadáver de Viridiana Moreno Vásquez, de 31 años de edad, fue localizado en un predio en la localidad de Chachalacas, ubicado a 10 kilómetros de Ciudad Cardel, el último sitio donde la joven fue vista con vida. Junto a los restos estaba la identificación de la joven, así como tarjetas y documentos.

Sin embargo, la familia de Viridiana Moreno -quien dejó en orfandad a su hijo, de 10 años de edad- informó que la primera prueba pericial de ADN arrojaba solo un 50 por ciento de coincidencia y esperaban una segunda.

“Gracias por sus palabras de aliento pero les adelanto que no está 100% confirmado el caso de Viridiana Moreno Vasquez mi familia se encuentra destrozada, pero la prueba de ADN aún no sale positivo. El resultado arroja un 50% de coincidencia. Hasta no tener la seguridad no nos adelantemos. Existen muchas irregularidades que tienen que salir a la Luz. Seguimos en la lucha”, escribió Néstor Hernández, primo de la joven, en su cuenta de la red social Facebook.

“No está desaparecida, está resguardada, es un asunto que no se puede decir en público”, afirmó, durante una entrevista con reporteros locales, el 20 de mayo del 2022, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“Yo soy la mamá de Viridiana y le doy las gracias, señor Gobernador, porque usted dice que la tiene resguardada, pero aquí estamos gente y yo esperándola, entréguenosla, si usted en verdad la tiene, aquí la estamos esperando”, dijo la madre de la joven en un video.

Sin embargo, el Gobierno de Veracruz señaló, a través de un comunicado, que “tampoco debe tergiversarse, ni interpretarse en los medios para presuponer que está en el resguardo de alguna dependencia gubernamental”.

Horas antes, familiares y amigos de Moreno Vásquez habían bloqueado la carretera federal 140, para exigir a las autoridades veracruzanas dar con el paradero y localización de la joven, quien, el 18 de mayo del 2022, salió de su domicilio particular, ubicado en el municipio de La Antigua.

Ello para dirigirse al hotel Bienvenido, donde supuestamente sería entrevistada para ocupar el puesto de recepcionista. Sin embargo, los administradores del negocio se deslindaron y negaron que la joven haya acudido al sitio, además de que afirmaron que no tenían un proceso de contratación.

Moreno Vásquez salió de su domicilio particular ubicado en la colonia Vicente López, de Cardel, a bordo de su motoneta, marca Italika, color azul, con placas de circulación 26YJD7. Vestía pantalón color beige, zapatos de piso color azul y lentes.

Por su parte, los administradores del hotel Bienvenido, a través de sus redes sociales, se deslindaron de lo ocurrido e informaron que no se encontraban reclutando personal, por lo que descartaron que hubieran citado a la joven.

“Nos deslindamos de toda responsabilidad de los hechos ocurridos y comentarios vertidos en redes sociales, toda vez que nuestro proceso de contratación es totalmente diferente al que se ha descrito. No contamos con área de recursos humanos, incluso desconocemos a la persona a la que se han referido como reclutadora, por lo que nunca tuvimos contacto con Viridiana Moreno Vásquez”, escribieron los administradores del negocio.

El 23 de mayo del 2022, García Jiménez reconoció que la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía veracruzano le solicitaron mantener la secrecía en el caso. Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal, recordó que declaró que Moreno Cárdenas estaba “resguardada”.

“Estuve siempre en contacto con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, la indicación fue reforzar las tareas que ellas llevan, recuerden que en esta etapa existe un protocolo que cuidar, de nuestra parte debemos atender con todo lo que tenemos a la mano en las instancias correspondientes porque se da cumplimiento a un protocolo estricto”, insistió García Jiménez.

El Gobernador refirió que pidió a ambas instituciones reforzar las tareas de búsqueda con otros dos equipos, a fin de continuar con las actividades coordinadas. Asimismo, destacó que, según protocolo realizado por la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía veracruzana, debía evitar dar a conocer sobre las acciones que se estaban realizando para localizar a la joven.

“Esas acciones se van a seguir apegadas a protocolo. Me hicieron la observación, la petición que, por protocolo, no se puede difundir ni hacer referencias a este caso en un momento tan delicado [...] Me tengo que apegar a él, yo lo que he instruido es que se refuercen las acciones con dos equipos más, vamos a seguir trabajando en este caso”, agregó el mandatario estatal.