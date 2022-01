‘Hay Presidente para un tiempo’, dice AMLO luego de ser hospitalizado

“Informarles que ya salí del hospital. Ayer ingresé al Hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias y el corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto, y desde entonces periódicamente me estoy checando, tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días”, expuso en dicho video.

Agregó que hace 15 días le hicieron la prueba de esfuerzo y este 21 de enero después de la conferencia de prensa matutina que ofrece diariamente, asistió a su cita. También le agradeció al equipo médico que lo atendió.

Sobre su estadía en la unidad médica, expuso que llegó al hospital, lo hidrataron y después lo intervinieron con una sonda en un procedimiento que consideró como “moderno”. Finalmente los médicos decidieron no le pondrían ningún stent porque hallaron que sus arterias están bien.

“Llegué ayer al hospital, me hidrataron, estuve unas horas y luego me intervinieron con una sonda, ahora todo moderno, que recorre las arterias y el corazón. Y finalmente decidieron no poner ningún stent porque encontraron que estaban bien las arterias, sin obstrucción y tardaron media hora en todo el proceso. Luego me llevaron a la habitación, me siguieron hidratando y pase la noche en el Hospital Central Militar y ya estoy de nuevo aquí en Palacio”, comentó.

El mandatario dijo sentirse contento y tranquilo por su estado de salud porque podrá concluir con la Cuarta Transformación de México, en la que “ya hemos avanzado bastante, yo creo que ya asentamos las bases para la transformación del país, sobre todo de que ya no se permita la corrupción. Desterrar la corrupción de México y que se voltee a ver a los pobres, a la gente humilde. No a la corrupción y sí al amor, sí a la justicia, sí a la fraternidad”, sin embargo, aseguró que para terminar aún falta un tramo hasta septiembre de 2024 si es que así lo dispone @el creador, la ciencia y la naturaleza”.

Será hasta finales de diciembre que AMLO entregue la banda presidencial, sin embargo, aseveró que cuenta con un testamento político en dado caso de que algo le llegue a pasar.

Con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sí tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad, entonces tengo un testamento para eso, creo yo no va a necesitarse y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho porque amor con amor se paga y así como ustedes me quieren a mi, yo los quiero a ustedes, y a lo mejor un poquito más. Entonces vamos a adelante”.

Finalmente resaltó que tiene muchas ganas de regresar a las giras, y su estado de salud era algo que lo detenía, pero los médicos ya le autorizaron realizar sus actividades cotidianas.

“Hay Presidente para un tiempo, el necesario e indispensable para llevar a cabo los cambios y la transformación”.

También agradeció las muestras de cariño y comentó que espera ya no tocar estos temas sino solamente hablar de la felicidad del pueblo y qué acciones o medidas se implementarán para enfrentar los problemas y seguir fortaleciendo la grandeza de México.