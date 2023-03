“Se recomienda a la población en general, mantenerse en casa para no exponer su integridad, solicitando a los padres de familia y maestros de ser posible eviten enviar a sus hijos a la escuela. La Secretaría de Educación coordinará que no haya problema por sus ausencias”, añadió la SSP.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas posteriormente emitió un boletín de prensa en donde recomendó a la comunidad educativa de Matamoros que cursa el turno vespertino en todos sus niveles educativos a que se mantengan en sus hogares y eviten el traslado a centros educativos.

En caso de que personas de la comunidad se encuentren en tránsito o cercanos a las instituciones educativas, la Secretaría surgirió que se resguarden en su interior a través del correcto seguimiento de los protocolos de seguridad hassta que las autoridades correspondientes actualicen el estátus de la situación.

Estas balaceras ocurren después de que se reportara un ataque el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, el cual fue realizado por elementos de la Sedena contra una camioneta donde cinco personas desafortunadamente perdieron la vida.

Según explicó la Secretaría de la Defensa en un comunicado, los militares estaban investigando un hecho violento en el área donde se habían escuchado disparos cuando vieron un vehículo con siete individuos a bordo que iba “a exceso de velocidad, con las luces apagadas y sin placas”.

Cuando vieron a los soldados, “aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva” hasta que chocaron con un vehículo que estaba estacionado, provocando un gran estruendo tras el cual los militares dispararon, continúa la nota de prensa.

El incidente derivó en un enfrentamiento entre soldados y un nutrido grupo de residentes enojados que creían que las “víctimas no estaban armadas ni había motivo para que les privaran de la vida en forma arbitraria”, dijo el grupo Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en un comunicado.

“Hay una orden explicita, reiterada del Presidente de México, no se valen masacres, no se vale violar los derechos humanos, no se vale rematar heridos, el Comandante Supremo les ha dado la orden, entonces esa orden por qué no la están respetando los militares”, sostuvo Raymundo Ramos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El activista recordó que a pesar de la existencia de un Manual de Uso de la Fuerza, los militares mexicano no lo respetan y actúan de manera arbitraria.

“Esto ocurre porque hay un Manual de Uso de la Fuerza que no llevan a cabo los militares, que no respetan, si una persona los está agrediendo y hay una desproporción de fuerzas, hay un protocolo que ellos deben de seguir. Si tú persigues un vehículo y no se detiene no necesariamente debes disparar a matar, puedes disparar para inmovilizar las llantas, puedes pedir apoyo de otras autoridades, puedes advertir en altavoz que están escapando de una autoridad. Si todo eso se hubiera cumplido, el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no hubiera muertes, no hubiera víctimas inocentes, pero no se respeta ese protocolo”.

Raymundo Ramos señaló que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado una serie de muertes violentas por parte del Ejército mexicano en la entidad de 2010 a 2023 y exhortó a las autoridades a informar de lo ocurrido, pues hasta el momento ningún nivel de Gobierno se ha pronunciado al respecto.

