Elementos de Protección Civil y de la Secretaría la Marina (SEMAR) llegaron de inmediato hasta la discoteca, ubicada en la avenida Costera Miguel Alemán. Sin embargo, el incendio dejó en pérdida total el inmueble.

Guillermo Villanueva, director de bomberos de Acapulco, informó que alrededor de las 21:30 horas fueron alertados del fuego, después de que las autoridades recibieron reportes al número de emergencia 911.

El incendio no dejó lesionados o fallecidos, pero el guardia de seguridad del sitio presentó crisis nerviosa e intoxicación, por lo que tuvo que ser atendido por paramédicos.

Desde su fundación en 1976, por Eduardo Cesarman y Rafael Villafañe, la discoteca se volvió el sitio preferido de celebridades e incluso políticos.

“There is only one Acapulco, there is only one Baby’O [Solo hay un Acapulco, solo hay un Baby’O]”, era su lema.