Eduardo Teodoro García Simental, alias “El Teo” o “Tres Letras”, ex lugarteniente del Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix (CAF), fue trasladado al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” -ubicado en la avenida Nicolás San Juan, colonia Ex Hacienda La Magdalena, en Toluca, Estado de México, luego de que un juez federal así lo determinara, aunque no se especificó el padecimiento por el cual requería la atención médica.

Desde enero de 2022, el capo nacido en Culiacán, Sinaloa, de 49 años de edad, había presentado una queja ante un juzgado federal, por la omisión de recibir atención médica dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, “El Altiplano” -ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México-, donde se encuentra preso.

El 4 de octubre de 2017, García Simental fue intervenido quirúrgicamente por una trombosis. Según los abogados defensores de “El Teo”, el capo sinaloense presenta un mayor deterioro neurológico, con dificultades para comer, hablar y mover la mitad izquierda de su cuerpo. Además de que padecía de hipertensión arterial y hemorroides.

En 2010 padeció problemas micóticos en la piel, anemia y padecimientos cardiovasculares. En 2011, el capo sinaloense manifestó molestias bucales, ya que se le cayó la amalgama de una pieza dental. Se quejó de fuertes dolores al comer y al ingerir bebidas calientes. Le fue diagnosticado un cuadro hemorroidal. Al año siguiente fue atendido por una enfermedad ácido péptica crónica y reportó malestares en vías urinarias.

¿QUIÉN ES “EL TEO”?

En 1995, “El Teo” fue reclutado por Ramón Eduardo Arellano Félix, alias “Mon”, uno de los jefes del Cártel de Tijuana. Luego, fungió como guardaespaldas de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, detenido en 2006 por la guardia costera de EU y condenado a cadena perpetúa en 2007 en dicho país.

En 2004 ascendió como jefe de operaciones del Cártel de Tijuana, pero cuando Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, fue arrestado el 26 de octubre de 2008, “El Teo” comenzó una disputa por el liderazgo del CAF, con Luis Fernando Sánchez Arellano, también conocido como “El Ingeniero” o “El Alineador”, hijo de Enedina Arellano Félix.

García Simental, también llamado “El Tres Letras”, era miembro del Cártel de Tijuana, pero rompió relaciones con “El Ingeniero” y se unió al Cártel de Sinaloa, encabezado, en ese entonces, por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” e Ismael Zambada García, “El Mayo”.García Simental tenía como subordinado a Santiago Meza López, llamado “El Pozolero” o “El Chango”, por el método en el que se deshizo de al menos 300 víctimas, disolviendo los cuerpos en sosa cáustica y agua, trabajo por el cual le pagaban 600 dólares a la semana y que realizó en diferentes predios a las afueras de Tijuana del 2000 al 2009, año de su captura.

En su momento, Genaro García Luna, entonces titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, señaló que “El Teo” fue responsable de la muerte de al menos 600 personas.

Para financiar su grupo criminal, García Simental privaba ilegalmente de su libertad a empresarios y comerciantes en sus principales zonas de operación, como Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. A su organización se le atribuyen la mayoría de las ejecuciones de agentes municipales, federales y estatales, así como de otros servidores públicos, en Baja California, a finales de la primera década del Siglo XXI. Por ejemplo, se le atribuye la ejecución de Rogelio Sánchez Jiménez, funcionario del Gobierno estatal, quien apareció torturado y colgado de un puente en Tijuana, el 8 de octubre de 2009.

Según un reporte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la presencia de “El Teo” en territorio estadounidense abarca diversas regiones, como Nashville, Memphis y Knoxville, en Tennessee; Indianápolis y Charlotte, en Carolina del Norte; Columbia, Grenville, Charleston y Florence, en Carolina del Sur; y en Phoenix, Arizona.

García Simental creó su propio grupo de sicarios, entre quienes destacaron Raydel López Uriarte, “El Muletas”, mientras que su hermano, Juan Manuel García Simental, “El Chiquilín”, se desempeñaba como jefe de seguridad, y Angel Jácome Gamboa, “El Kaibil”, era jefe de las plazas de Rosarito y Ensenada, hasta que fue detenido por elementos del Ejército, en marzo de 2009. Asimismo, Paul Salomón Sauceda, “El Paul”, era el responsable del trasiego de droga en la zona de Tijuana.

“El Teo” fue detenido el 12 de enero de 2010, junto a Diego Raymundo Guerrero Gómez, por elementos de la ahora extinta Policía Federal, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), así como de las secretaría de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena), en un domicilio particular ubicado en el lujoso fraccionamiento La Selva Fidepaz, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.