Ildefonso Guajardo se suma a la lista de políticos opositores que se baja de la contienda presidencial.

A través de un video en redes sociales, el ex secretario de Economía aseguró que no logró posicionarse en las preferencias de la ciudadanía para competir.

“Con el realismo que me caracteriza, reconozco que estos cinco meses no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que me permita en este momento aspirar a competir. Hoy he resuelto declinar mi aspiración personal”, dijo.

El ex funcionario anunció que aunque no buscará la Presidencia, sí seguirá apoyando al frente y aceptó dirigir la vinculación internacional del movimiento.

“Debemos de actuar de inmediato para que el mundo voltee sus ojos hacia México, debemos de hacer presencia en organismos internacionales y países aliados para explicar qué es el Frente. De compartir la lucha que estaremos enfrentando en los próximos meses”, aseveró.

Recalcó que está consciente que se enfrentan a una elección de Estado, por lo que habrá que unir fuerzas desde todos los frentes.

“Estaremos enfrentando en 2024 una elección de Estado que sin recato hoy se manifiesta en desde Palacio Nacional”, sostuvo.

Además de Ildefonso Guajardo, otros miembros de la oposición que han declinado a la Presidencia son Germán Martínez, Mauricio Vila, Lilly Téllez, Alejandro Murat, Gustavo de Hoyos y Claudia Ruiz Massieu.