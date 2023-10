Los beneficiarios de IMSS-Bienestar recibirían una credencial para hacer uso del servicio, dio a conocer este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, afirmó que dicha tarjeta serviría para que el organismo público descentralizado lleve un seguimiento de los pacientes.

Asimismo, explicó que hasta que se expidieran las credenciales, la población sin seguridad social que acudiera al IMSS-Bienestar podría recibir atención médica, sin necesidad de presentar ningún documento.

“Sí se va a entregar una tarjeta nada más para llevar un seguimiento del tipo de enfermedades de los pacientes, las medicinas que se utilizan, porque todo el servicio médico va ser gratuito, es gratuito”, dijo el Mandatario nacional.

“Ahora, sin necesidad de llevar nada de identificación, si se va a un centro de salud, a un hospital, se tiene que atender a cualquier persona sin que tenga que pagar nada, se está garantizando ya el derecho a la salud. Claro, puede ser que todavía falten algunos medicamentos, pero estamos resolviendo todo esto”, agregó.

“Entonces, ¿en esos 23 estados toda la gente que acuda a solicitar el servicio de salud gratuitamente se lo van a brindar sin necesidad de ningún documento?”, le preguntó un periodista a López Obrador.

“Todos, sin necesidad de ningún documento, y luego va a haber una tarjeta que van tener, van a poseer, pues son casi 60 millones de mexicanos sin seguridad social”, respondió el Presidente.

“Ya estamos avanzando, ya en muchos estados, de los 23, la mitad, en 15 estados de los 23, ya tenemos, por ejemplo, un abasto en promedio de 96 por ciento de todos los medicamentos.

“Todavía estamos firmando, hace unos días se firmó el acuerdo para la federalización de los servicios en el Estado de México [...] pero ya vamos avanzando, ya están mejorando los servicios”.

López Obrador insistió que, a más tardar en marzo de 2024, el sistema IMSS-Bienestar sería de primera y estaría funcionando al 100 por ciento.

“Queremos hacer una evaluación y esperemos que ya para entonces se tenga un servicio de salud de primera, de los mejores del mundo, para el mes de marzo del año próximo”, enfatizó el Mandatario, quien agregó que en los estados gobernados por el PRI y PAN continuaban analizando la posibilidad de adherirse a dicho sistema federal.

“Hay algunos, todavía del PRI y del PAN, gobiernos del PRI y el PAN, que están pensándolo y que ojalá y se adhieran, los que no lo hagan, reciben de la Federación sus fondos [...] Lo que por derecho les corresponde para la atención médica, o sea, no quiere decir que se les va a dejar sin presupuesto, nada más que no se integran al sistema federal, que nosotros consideramos es lo mejor”, insistió López Obrador, quien también aseguró que antes se transferían los fondos de salud para los estados y ese dinero se usaba con otros fines.

“Y por eso no había buen servicio médico, además había mucha corrupción en la compra de los medicamentos, políticos corruptos, hasta dueños de medios de comunicación o de manipulación vendían medicinas carísimas.

“Diez empresas distribuidoras [de medicamentos] vinculadas al poder le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año de medicamentos y era un monopolio porque no se podían comprar las medicinas en el extranjero, no lo permitían las leyes”, apuntó.

El 10 de octubre, 21 mandatarios estatales, militantes o afines a Morena, acompañaron al Presidente López Obrador durante la conferencia de prensa matutina, para ratificar su incorporación al sistema de IMSS-Bienestar.

Los gobiernos de Guerrero y Morelos también fueron incluidos en el acuerdo, aunque sus gobernadores, Evelyn Salgado Pineda y Cuauhtémoc Blanco, respectivamente, no pudieron acudir, por lo que quienes firmaron fueron los titulares de las secretarías de Salud de dichas entidades.

Los nueve estados que mantuvieron su negativa a firmar el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud del Bienestar, son gobernados por partidos opositores a Morena, entre ellos el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano.

Los gobernadores que no firmaron fueron María Teresa Jiménez (Aguascalientes-PAN); María Eugenia Campos (Chihuahua-PAN); Miguel Ángel Riquelme (Coahuila-PRI); Esteban Villegas (Durango-PRI); Diego Sinhué Rodríguez (Guanajuato-PAN); Enrique Alfaro (Jalisco-MC); Samuel García (Nuevo León – MC); Mauricio Kuri (Querétaro – PAN); y Mauricio Vila (Yucatán – PAN).