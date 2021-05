INAI ordena a FGR revelar investigaciones y sentencias contra Peña Nieto

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó, ayer lunes 24 de mayo, a la Fiscalía General de la República dar a conocer investigaciones y sentencias contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, que hayan ocurrido del 1 de diciembre del año 2000 al 29 de enero del 2021.

Un particular solicitó a la FGR información respecto a investigaciones y sentencias contra el ex Mandatario nacional, misma que le fue negada bajo el argumento de que se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Sin embargo, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, caso que se analizó bajo la ponencia del comisionado Óscar Guerra Ford, quien advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables contra Peña Nieto, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no aplican a la clasificación de información confidencial.

Guerra Ford detalló que la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Asimismo, el comisionado determinó en todo caso que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, al tratarse de un ex Secretario, ex Diputado, ex Gobernador y ex Presidente de la República Mexicana.

El Pleno del INAI concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR.

Relacionadas con las averiguaciones e indagatorias contra una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del País, indicó el Pleno del INAI.

El Instituto determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó dar a conocer las investigaciones en trámite que hayan sido notificadas, las concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables o que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal. Así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero del 2021.

El INAI determinó que la FGR debe detallar la cantidad de averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha abierto contra el ex Presidente; el número de la averiguación y carpeta de investigación, el delito denunciado en cada indagatoria, la fecha de inicio de esta, el estatus de cada una, y la fecha de resolución de las que concluyeron en no ejercicio de la acción penal.

Aunado a ello, la FGR deberá dar a conocer el número de averiguaciones o carpetas que fueron consignadas o judicializadas, las causas penales en las que recayó y el juzgado donde se radicó, si se logró alguna sentencia condenatoria, ya sea en primera instancia o definitiva, especificando la causa penal, delito y el tipo de sentencia y si en alguna de las consignadas y judicializadas se obtuvo sentencia absolutoria o sobreseimiento.

FGR acusa a Salinas de Gortari, FCH, EPN, Videgaray y Anaya, de impulsar red de sobornos para aprobar Reforma Energética

Ayer lunes 24 de mayo, el medio digital Animal Político -en una investigación firmada por el reportero Arturo Ángel Mendieta-, afirmó que la FGR alista una denuncia formal contra Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntamente haber creado una asociación delictiva para aprobar la Reforma Energética, en la que también habría participado el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.

Fiscales de la FGR confirmaron a Animal Político que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones contra los tres políticos, relacionadas con la red conformada por Peña Nieto y Videgaray Caso, quienes supuestamente canalizaron -de abril de 2013 a agosto del 2014-, casi 100 millones de pesos a distintas personas, entre ellas a Anaya Cortés.

Según el medio digital, la acusación contra los tres políticos antes mencionados, se dio en las audiencias privadas de los pasados 8 y 12 de abril, en las que el ex senador del PAN, José Luis Lavalle Maury, fue imputado por los referidos delitos, que lo mantienen preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

“El justiciable, junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas, formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, puntualizó Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, tras coincidir con las conclusiones de la FGR.

Según Animal Político, el juez federal manifestó que tal asociación criminal permitió a Peña Nieto y a Videgaray Caso trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, provenientes de transferencias ilícitas por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en 15 entregas que se habrían realizado a través de intermediarios, siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos.

En dicha audiencia contra Lavalle Maury, los fiscales de la FGR insistieron que desde un principio, el ex director de Petróleos Mexicano, Emilio Ricardo Lozoya Austin, participó en los sobornos del caso Odebrecht.

El dinero se utilizó, por parte de Peña Nieto y Videgaray Caso, para facilitar la aprobación de la Reforma Energética, mediante un esquema de sobornos, dirigido a legisladores, que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos Penchyna Grub y Lavalle Maury.

Por otra parte, el diario El Universal afirmó, este martes 25 de mayo, que la FGR investiga a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, debido a la denuncia de hechos presentada en agosto de 2020 por Lozoya Austin, quien se acogió a una figura de colaboración con las autoridades.

Según el mismo rotativo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, hizo una revisión de “las finanzas de los ex presidentes y otros funcionarios y ex funcionarios denunciados por Lozoya, a petición de la FGR, y entregó la información obtenida al Ministerio Público Federal para ser integrada a la investigación que está actualmente en curso”.

La UIF también revisa las finanzas de Carlos Treviño Medina, David Penchyna Grub, Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Olascoaga Rodríguez, de Guillermo Gutiérrez Badillo, Jorge Luis Lavalle Maury, José Antonio González Anaya, Rafael Caraveo Opengo y Salvador Vega Casillas.