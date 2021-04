INE asegura que sí notificó a AMLO del apercibimiento emitido por sus discursos

El INE apercibió ayer al Presidente para que “ajuste su conducta” y evite realizar pronunciamientos relacionados con propaganda gubernamental, de no hacerlo, advirtió que el Jefe del Ejecutivo podría ser acreedor de una amonestación pública. Sin embargo, López Obrador negó durante su conferencia matutina de hoy que se le notificara sobre este asunto.

MÉXICO (SinEmbargo/EFE)._ El Instituto Nacional Electoral (INE) desmintió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que no fue notificado sobre una llamada de atención que le hizo el órgano electoral.

“Yo me enteré también por los medios, pero no sé exactamente en qué consiste lo que están ellos [el INE] planteando. Vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan también qué es lo que estamos incumpliendo, en qué estamos cometiendo una infracción, para que cuidemos y no afectar”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional.

El INE respondió esta tarde, aseguró que el apercibimiento fue notificado a la Presidencia de la República el día de ayer, a las 17:38 horas.