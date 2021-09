INE confirma pérdida del registro de RSP, PES y Fuerza por México

Patricio Ballados Villágomez, quien renunció a su cargo y hasta este martes era el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, informó que la Junta General Ejecutiva de dicha institución aprobó la declaratoria de pérdida de registro de los partidos Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Social (PES) y Fuerza por México (FxM), los cuales no alcanzaron el 3 por ciento de la votación en la elección llevada a cabo el pasado 6 de junio.

Tras la resolución de diversas impugnaciones que presentaron los partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirma que no cumplieron con el requisito constitucional para mantener el registro. Una vez que sean notificados, tendrán 72 horas para pedir una audiencia o informar que aceptan el resultado, y se prevé que a finales de septiembre el Consejo General del INE avale dicha declaratoria.

La votación de Encuentro Social por México -que en la elección federal del 2018 se alió con Morena- fue de 2.85 por ciento; mientras que la de Fuerza por México -cuyo líder es Pedro Miguel Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sólo de 2.56 por ciento; y la de Redes Sociales Progresistas -presidido por José Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo Morales, ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)-, del 1.83 por ciento.

Los representantes de dichos partidos continuarán asistiendo a las sesiones del Consejo General del INE y a las comisiones internas, además de que seguirán ocupando oficinas en el edificio central del INE durante el mes de septiembre.

Mientras que mensualmente, hasta diciembre de este año, recibirán más de 8 millones de pesos en prerrogativas.

”En México, la creación de los partidos, el otorgamiento o su eventual cancelación, no son herramientas que están en manos de la autoridad electoral, sino en manos de los ciudadanos, quienes con su respaldo pueden permitir el ingreso de nuevas opciones de partidos o con su voto la definición de quiénes deben abandonar el mismo”, indicó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, durante la sesión de la Junta General Ejecutiva.

”Esto habla de un sistema acorde a la realidad del país, una sociedad que no cabe bajo una sola voz, una sociedad que no cabe bajo un solo membrete político o una sola posición ideológica. Un país rico, diverso, plural, que se renueva periódicamente, permitiendo que nuevas opciones lleguen y compitan y que las que no tienen un mínimo de respaldo puedan salir de un sistema de partidos vital, abierto y dinámico”, añadió el consejero presidente del INE.