“Para ser claro: La etapa en la que actualmente nos encontramos del proceso electoral, las quejas en esta materia implican el desahogo de procedimientos que constituyen los insumos que complementarán la fiscalización de las campañas de los contendientes para que el Tribunal Electoral se pueda pronunciar en su momento sobre la legalidad o no del resultado de una elección, en su integridad, es decir, considerando tanto los resultados de la fiscalización de las campañas que realizará este instituto [el INE], tanto los resultados de las quejas que hayan desahogado en la materia”, mencionó el Consejero presidente del INE.

“No es posible que el INE o el Tribunal nos pronunciemos partir de una queja sobre campaña durante las campañas electorales”, agregó.

La investigación de la FGR en el caso de Adrián de la Garza se inició por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para Gobernador del estado de Nuevo León; lo cual, de acuerdo con la dependencia, significaría la compra y coacción del voto.

La FGR dijo que también está investigando a Samuel García, puntero en la preferencias electorales, a su esposa Mariana Rodríguez y a los padres de ambos por aportaciones de dinero y fondos de origen ilícito con fines electorales. La institución dijo que ha recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, en contra de los señalados “por hechos presuntamente delictivos”.

TARJETAS NO SON ILEGALES

Por su parte, el Consejero Ciro Murayama se pronunció sobre las tarjetas sin recursos utilizadas por distintos candidatos, dijo que no violaron la ley y su uso fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con Murayama, las candidaturas de políticos no pueden cancelarse por este motivo.

“Pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León, la candidata a la gubernatura de Nuevo León de Morena, o el candidato a la alcaldía de Guadalajara de Morena o un candidato del Partido Verde en otro lado, puedan ser retirados de la contienda por esto, tiene dos problemas; primero: no se retiran candidaturas cuando éstas están en curso si cumplieron con sus obligaciones como precandidatos, o si no hicieron precampaña. Y segunda: la mera entrega de plásticos, si no tienen dinero, bienes o servicios detrás, no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió”, dijo durante una sesión extraordinaria.

El Consejero explicó que lo que sí está prohibido es entregar dádivas, paquetes con mercancías, boletos para acceso a distintos servicios e incluso de entretenimiento, “pero mientras no haya dádivas los meros cartoncillos son propaganda, pero no son violatorios de la legalidad”, añadió.

Además de la denuncia de la entrega de tarjetas por parte de Adrián de la Garza, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia ante el INE en contra de Ricardo Gallardo, candidato de la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) para la gubernatura de San Luis Potosí, por la supuesta compra o coacción al voto.

El caso fue dado a conocer por el dirigente estatal del blanquiazul, Juan Francisco Aguilar, quien compartió la fotografía de la denuncia hecha ante las autoridades para evidenciar las acciones del candidato del Partido Verde, quien estaría entregando tarjetas de “apoyos económicos”, que se activarán en caso de que él resulte candidato electo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció sobre el tema esta mañana, pidió que se denuncien todos los intentos de compra de votos “sean del partido que sean”“Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”, expresó el mandatario, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.