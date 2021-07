Inseguridad heredada, hay gobernabilidad, dice AMLO; reconoce a 3 cárteles: CJNG, ‘Pacífico’ y ‘Guanajuato’

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje, este jueves 1 de julio, con motivo del ‘Informe del Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México’, afirmó que en México hay gobernabilidad y una baja en la incidencia delictiva, además de que reiteró la inseguridad fue un problema heredado por administraciones anteriores y que los grupos delictivos “ya estaban integrados” cuando llegó al Gobierno.

“Hay gobernabilidad en nuestro país. En materia de seguridad pública también hemos avanzado aun con la complejidad del problema que heredamos. Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio”, insistió el mandatario nacional.

“Es el Cártel Jalisco [Nueva Generación] o del Pacífico [Sinaloa] o el de Guanajuato [Santa Rosa de Lima], los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros medios más humanos y eficaces. Estamos atendiendo a los jóvenes, para que no tengan que tomar el camino de las conductas antisociales”, detalló el político tabasqueño.

“La paz es fruto de la justicia, de todas formas ha ido bajando la incidencia delictiva. En el tiempo que llevamos, los homicidios han disminuido 2 por ciento; el robo de vehículos en 40 por ciento; el secuestro en 41 por ciento; el robo a casa habitación en 26 por ciento. Aunque, todavía tenemos aumentos del 14 por ciento en feminicidio; en 9 por ciento en robo de transporte, y en 26 por ciento en extorsión”, señaló el presidente.

López Obrador dio su mensaje ante familiares y miembros de su gabinete legal y ampliado, en un evento que fue llevado a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México