El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con la suspensión provisional que, por unanimidad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió a Edmundo Jacobo Molina, contra el artículo 17 transitorio de la segunda parte de la reforma electoral conocida como “Plan B”, en la cual se ordenó removerlo del cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y que el Consejo General del órgano constitucional autónomo designara a un sustituto.

El 2 de marzo de 2023, Jacobo Molina fue el primer empleado cesado del órgano constitucional autónomo, tras permanecer 14 años en el cargo, primero durante la Presidencia de Leonardo Valdés Zurita -del 2008 al 2014-, en al ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y después con Lorenzo Córdova Vianello, desde el 11 de abril de 2014 hasta el 2 de marzo de 2023, aunque en teoría debería permanecer hasta 2026.

López Obrador comparó a Jacobo Molina con José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien asumió la Presidencia de México en forma interina, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876, y por segunda vez del 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877.

Asimismo, Díaz Mori ejerció el cargo de presidente de la República de forma constitucional, del 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente, ocupó la titularidad de la Presidencia, de manera ininterrumpida entre el 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911.

Jacobo Molina, de 67 años de edad, llegó al INE en 2008, y tras la reforma electoral de 2014, se mantuvo en el cargo otros seis años. Sin embargo, en febrero del 2020, dos meses antes de que concluyera su periodo, fue reelegido por seis años más, hasta 2026.

“El INE no se toca, ¿cómo se llama? Jacobo. Ya consiguió un amparo, ahí va a seguir ‘Porfirito’. ¿Cómo no lo van a amparar si los jueces, magistrados, ministros, forman parte del mismo bloque conservador? ¿Cómo no lo van a amparar si ellos están amparados también para cobrar sueldos elevadísimos? Es una red de componendas y de complicidades”, señaló el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina.