José, Luis y Ana no se olvidan: Amigos y familiares exigen justicia por el asesinato de los hermanos

Durante el trayecto, los manifestantes corearon el nombre de los jóvenes asesinados y gritaron consignas exigiendo justicia a las autoridades estatales y federales.

“¡El Estado no me cuida, me asesina!”, “¡No se olvidan!”, “¡Únete, únete, que tú amigo puede ser el desaparecido!”, corearon las personas en su camino.

En entrevista para Animal Político, la novia de José Alberto exigió justicia para el crimen “tan cobarde” que se cometió y dijo que las autoridades sí han apoyado a la familia con los gastos de traslado y funerarios.

“Jalisco es una fosa”

Un vez que llegaron a Palacio de Gobierno, los amigos y conocidos de los jóvenes gritaron más consignas y repitieron varias veces una en especial: “¡Jalisco es una fosa!”.

En tanto, el inmueble ya estaba resguardado por vallas de 1.70 metros de altura y varios elementos de la Policía Municipal.

Al notar el arribo de la manifestación y pese a que lo hizo de manera pacífica, los policías colocaron candados entre las vallas, para reforzarlas aún más.

Lee: Fiscalía de Jalisco investiga posible ‘confusión’ en asesinato de hermanos en Guadalajara

En el lugar, la madre de los hermanos se encontró con el contingente, al paso de unos minutos se retiró sin dar entrevistas a los medios de comunicación.

A la explanada de Palacio llegaron también músicos de diferentes orquestas y universidades, ya que José Alberto tocaba el violonchelo y Luis el violín. Incluso, José Alberto formaba parte de la Orquesta de la Filarmónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

La manifestación continuó de manera pacífica sin que alguna autoridad del gobierno saliera a escuchar las demandas.

Eran el sustento de su hogar

En entrevista, la académica de la Universidad de Guadalajara, Ana Cecilia Valencia Aguirre, pidió a las autoridades que el apoyo para la familia no se limite solo a lo económico para los gastos funerarios, sino que se ofrezca una ayuda psicológica y para subsistir .

José Alberto era asistente de investigación de la docente.

De acuerdo con Ana Cecilia, horas antes de que los jóvenes fueran secuestrados, José Alberto le envió su carta compromiso para que le fuera renovada su beca como auxiliar de investigación.

La académica dijo que si bien las autoridades pagaron los gastos funerarios, “todavía no se sabe de apoyo psicológico y manutención”, lo cual preocupante porque “los tres jóvenes eran el sustento del hogar”.

Según la maestra, José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen vivían sin lujos, apenas con lo indispensable.

“Ahora, la familia tiene miedo de que les pase algo, por eso están con total hermetismo”, agregó.