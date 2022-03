José Manuel del Río, seguirá en prisión; Juez niega suspensión

Jesús Arturo Cuéllar Díaz, titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito de Veracruz, negó la suspensión definitiva en el Amparo 49/22 promovido por la defensa de José Manuel del Río Virgen -secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado-, quien permanecerá preso en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec.

El juzgador determinó que no ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, además de que las partes presentaron recurso de revisión y la sentencia puede confirmarse, revocarse o modificarse, lo que corresponderá definirlo a un Tribunal Colegiado.

Durante una conferencia de prensa, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, criticó a Cuéllar Díaz, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por, según él, “defender a un delincuente” y no a la víctima.

Al inicio de la audiencia, el juez estaba a favor de que se revisara la medida cautelar de prisión del secretario técnico de la JUCOPO en la Cámara alta, pero después de los señalamientos del mandatario veracruzano cambió de parecer.

“Deben prevalecer los principios de justicia, no olvidar que la víctima es Remigio Tovar [Tovar] y su familia, la ofensa es contra ellos y el pueblo de Cazones, porque las instancias de derechos no ven por los derechos de la víctima y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida, esto no lo puede ignorar el juez de distrito José Arturo Cuéllar Díaz”, indicó el mandatario estatal.

“Más grave es que un juez de distrito se exceda en las atribuciones sobre lo que debería determinar el juez del caso, dando la resolución que tiene que tener la audiencia de antemano, antes de valorar todas las argumentaciones que ha hecho valer la Fiscalía del estado”, agregó el Gobernador veracruzano.

“Por eso mi señalamiento es claro, no olviden que en la ley se establece que los delitos graves como el homicidio doloso tienen prisión preventiva oficiosa, si el juez de distrito determina lo contrario están torciendo la ley y demostrando que vale más el pudiente que cualquier otra persona”, insistió García Jiménez.

El mandatario estatal también rechazó la segunda recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por presuntas violaciones contra José Manuel del Río Virgen y su familia el día de su detención.

“Es una recomendación y no se ha demostrado que en efecto se violaron los derechos, pero yo aquí lo digo muy claro, porque las instancias de derechos no ven los derechos de las víctimas y se empeñan en hacer valer las falsas violaciones a los derechos del presunto homicida”, finalizó.