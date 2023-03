Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, negó, este jueves, que el Comité Técnico de Evaluación de San Lázaro haya filtrado a personas afines a Morena, el examen de conocimientos necesario para ser uno los cuatro nuevos miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de que obtuvieran los puntajes más altos, encima de los expertos en la materia.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja del Congreso de la Unión señaló que no había elementos para investigar un posible fraude. Asimismo, manifestó que no debía haber suspicacias, ni sospechas, por las calificaciones que se dieron a conocer el 8 de marzo de 2023.

El político poblano señaló que toda la responsabilidad del proceso era del Comité Técnico de Evaluación, que elaboró y aplicó el examen que realizaron 508 candidatos el 7 de marzo de 2023. El día 9 del mismo mes y año, el consejero electoral Uuc-Kib Espadas Ancona felicitó a los candidatos que no hicieron “fraude” en el examen.

“Mis más sinceras felicitaciones a quienes, sin hacer fraude, superaron el examen de selección de Consejeros Electorales. Les deseo éxito en la siguiente etapa”, escribió Espadas Ancona, en su cuenta de la red social Twitter.

“Nosotros no tenemos ninguna, ningún elemento, ningún, digamos, motivo para ponerlo en duda y no le escuchado de nadie ¿eh? Esa es la posición del consejero Espadas, felicitarlo porque fija su postura”, respondió Mier Vealzco, quien también justificó que no tenía nada que ver con las decisiones del Comité y aseguró que los miembros del mismo tenían independencia, a pesar de que tenía mayoría de 5 integrantes con afinidad a Morena, tres de ellos propuestos por él.

“No soy parte del Comité Técnico, me decían que tiene plena autonomía técnica en este caso y todos. Habría que pedirle al Comité Técnico que pueda dar una conferencia de prensa”, respondió el político poblano, durante una conferencia de prensa.

Asimismo, el presidente de la JUCOPO de San Lázaro ironizó que era “una maravilla” que hubiera preguntas respecto a la posibilidad de que haya habido una filtración de las respuestas de los exámenes a los candidatos afines a Morena, quienes lograron calificaciones de más de 70 aciertos en la evaluación de 80 preguntas.

“Qué maravilla que haya transparencia que tengamos un país democrático para que todos se expresen”, comentó el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, para luego asegurar que el proceso empezó “perfecto”, aunque hubiera dudas al respecto.

Por su parte, los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara baja del Congreso de la Unión, informaron que ante las suspicacias surgidas por los resultados del examen aplicado a los candidatos a nuevos consejeros del INE, el 10 de marzo de 2023 darían a conocer la metodología de la evaluación.

“El próximo viernes 10 de marzo el Comité sesionará a las 12:00 horas de manera pública para informar sobre el proceso de elaboración de la lista definitiva de los aspirantes que pasarán a la tercera etapa, explicar sobre la metodología del proceso de elaboración y aplicación del examen, y explicar criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género”, puntualizaron.

El Comité Técnico indicó, además, que debido a que se habían presentado algunas preguntas respecto al proceso de revisión del examen, “les recordamos a las y los aspirantes que pueden acceder a esta información a través del micrositio con el folio y clave que generaron al momento de hacer su registro”.