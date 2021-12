Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, citó a Rosario Robles Berlanga -ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, para asistir, las 15:00 horas de mañana 30 de diciembre, a una audiencia de la causa 314/2019, en la cual se prevé le otorgue la prisión preventiva domiciliaria a la ex funcionaria federal.

Para ello, Robles Berlanga será trasladada del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, al Reclusorio Sur, en la alcaldía de Xochimilco, ambos en la Ciudad de México. La ex titular de la SEDESOL y de la SEDATU estará acompañada de su abogado defensor Epigmenio Mendieta Valdés.

La audiencia se celebrará en acato a la orden de Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad De México, quien el pasado 23 de diciembre señaló que la sentencia que amparó a la ex funcionaria federal “no se encuentra cumplida”, tal y como lo ordenó un Tribunal Colegiado.

El juez de amparo apercibió a Villar Ceballos, que de no llevar a cabo la audiencia se dará parte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “con proyecto de separación del cargo”. Mejía Ojeda dejó sin efecto la resolución del juez de control emitida el pasado 20 de octubre, donde negó el cambio de medida cautelar, porque consideró que se omitió lo ordenado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal.

Ello en el sentido de que el lugar de residencia de Robles Berlanga, así como el motivo de su viaje al extranjero y su situación económica no son argumentos válidos para mantener la medida cautelar impuesta a la ex funcionaria federal, de prisión preventiva. Al no haber emitido su resolución de manera fundada y motivada, Mejía Ojeda consideró que el juicio de amparo 678/2020-III no se encuentra cumplido.

El titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad De México, declaró insubsistentes las audiencias del 30 de abril de 2020, donde se estableció la medida de prisión preventiva, y parcialmente la del 30 de octubre del 2021, en la que se ratificó esa decisión. Sin embargo, ordenó que en la nueva audiencia no se expongan argumentos adicionales, sino que sean considerados los elementos ya vertidos.

“[El objetivo es que], con plenitud de jurisdicción, de manera fundada y motivada, emita una nueva determinación sobre la continuación de la medida de prisión preventiva justificada, o de ser procedente, resolver sobre una o diversas a la solicitada”, indicó Mejía Ojeda en su sentencia.

Asimismo, el juez de amparo advirtió a Villar Ceballos, que de incumplir con lo ordenado en la temporalidad señalada, o no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 8 mil 962 pesos.