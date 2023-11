El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal revocó, el fallo dictado por Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, quien dictó, el 1 de febrero del mismo año, la no vinculación a proceso en favor de Ramón Sosamontes HerreraMoro, ex jefe de oficina de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la titularidad de María del Rosario Robles Berlanga, al estimar que no había elementos para acreditar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-HGO/0002248/2017, dando inicio a la causa penal 224/2021, contra el ex funcionario federal, por supuestamente haber sido parte del convenio que firmaron Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Sedesol, el 20 de enero de 2015, para los spots de la campaña publicitaria “Dos años cumpliendo”, de la Cruzada contra el Hambre, acuerdo que en realidad ascendió a 601.6 millones de pesos, pero el político guerrerense supuestamente participó en un apartado, cuyos costos fueron de 203.7 millones de pesos.

Los conceptos de pago fueron el diseño, edición de audio, video y gráfico para piezas de comunicación, evaluación de hábitos de consumo de medios y aplicación de sondeos de opinión, para medir el alcance de la campaña, entre otros. A diferencia de otros convenios de la “Estafa Maestra”, en este asunto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que una parte de dichos recursos, un total de 40.6 millones de pesos, fueron transferidos al extranjero, triangulados a través de factureras, a China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur, Estados Unidos y Paquistán.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) impugnó el fallo en febrero del 2023 y el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal revocó, el 22 de noviembre del mismo años, determinó que sí existían datos de prueba que hacen presumir la responsabilidad del ex jefe de oficina de la Sedesol y de la Sedatu.

El 13 de octubre de 2023, José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, vinculó a proceso a Sosamontes HerreraMoro, por un contrato presuntamente ilegal de más de 353 millones de pesos, también en el caso de la “Estafa Maestra”.

El juez procesó al ex funcionario federal, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al estimar que existían los datos para presumir la existencia del ilícito y la probable relación del imputado con el mismo.

Durante una audiencia de poco más de una hora y media, el juzgador dejó que Sosamontes HerreraMoro llevará su proceso en libertad, con solo dos medidas cautelares: la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir del país, salvo con autorización judicial.

Rivas González también fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, temporalidad que la FGR dijo que emplearía para tratar de localizar a los apoderados y accionistas de 32 empresas implicadas en la investigación, ello por un convenio que suscribió la Sedesol Federal suscribió, el 17 de marzo de 2014, con RTH, por un monto de 353 millones 652 mil 249.40 pesos.

El servicio que debía prestar RTH consistía en levantar materiales de audio, video y fotografía, para elaborar historias de los derechohabientes beneficiados por la “Cruzada Nacional contra el Hambre”. Sin embargo, según la FGR, Radio y Televisión de Hidalgo no reunía las capacidades para brindar los servicios, por lo que tuvo que subcontratar más del 49 por ciento del convenio, tope máximo que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De los más de 353.6 millones del convenio, RTH subcontrató 348 millones con 30 personas morales y 2 físicas, lo que constituyó el 94.5 por ciento del total. Asimismo, Sosamontes HerreraMoro, como firmante del convenio, debió publicar en la plataforma Compranet y la página de internet de la Sedesol Federal la convocatoria para que los proveedores compitieran por el contrato.

Rivas González advirtió que en este caso no se advertía que hubiera una urgencia como para haber prescindido del procedimiento de licitación y adjudicar directamente el contrato a RTH. “¿Cómo es posible que se contrate una empresa cuando pudo haberlo hecho con varias, cuando va de por medio la Hacienda Pública?”, cuestionó el juez.

“No se le atribuye que no haya vigilado el cumplimiento del contrato, sino la contratación. No puede decir que no es su firma, tuvo acceso a la carpeta de investigación [...] no se le hizo nugatorio el derecho de demostrar que la firma no es la de usted”, agregó Rivas González.