Juez niega amparo a Miguel Ángel Félix Gallardo; seguirá en prisión tras 32 años

MÉXICO._ José Elías Pacheco Martínez, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, no admitió la demanda de amparo para que el capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo, alias “El Jefe de Jefes” o “El Padrino” -fundador del primer cártel que hubo en México, el de Guadalajara-, pudiera acceder al beneficio de prisión domiciliaria.

El pasado 22 de noviembre, el capo sinaloense interpuso un juicio de amparo para lograr un confinamiento domiciliario, sin embargo, el incidente de sustitución de la pena de prisión fue desechado por el juez, por la poca claridad en sus argumentos, según lo informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Sin embargo, “El Jefe de Jefes” -de 75 años de edad- acusó al juzgador de no haber valorado de forma adecuada su precaria condición de salud y su avanzada edad, con lo que se violó una serie de derechos humanos. En su recurso judicial, Félix Gallardo acusó que se le inflige discriminación.

Ante ello, el juez federal conminó al capo sinaloense, a realizar precisiones sobre los motivos del amparo y autoridades contra las cuales promueve el recurso. Además, dio cinco días hábiles a Félix Gallardo para hacerlo, plazo que venció el pasado 22 de diciembre.

“En la demanda de amparo, señala que el 22 de noviembre del año en curso [...] se desechó el incidente de sustitución de la pena de prisión y que de ahí emana la totalidad de los actos reclamados”, dice una notificación publicada en estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“El Jefe de Jefe” presentó sus argumentos al séptimo día hábil, por lo que su respuesta no fue admitida, ya que se hizo fuera de tiempo. Félix Gallardo puso una lista de autoridades a las que señala como responsables. No obstante, no detalló de manera clara, precisa y puntual qué acto es el que reclama de cada una de ellas.

Uno de los argumentos centrales del capo sinaloense es que su “grave” estado de salud y su avanzada edad se traducen en una desventaja para cumplir con el objetivo de la reinserción social. El narcotraficante acusó que el juez federal no atendió sus alegatos en el sentido de que presenta discapacidad auditiva, visual y motora, lo que amerita el cambio de lugar de internamiento a su domicilio.

Además, “El Jefe de Jefes” señaló que su condición de salud le dificulta interactuar con otras personas y que representa una barrera para su efectiva reinserción en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas privadas de la libertad.

El pasado 8 de diciembre, Antonio Pérez Juárez, director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social de Jalisco, adelantó que Félix Gallardo podría purgar su pena judicial en confinamiento domiciliario, ya que, dijo, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que para el otorgamiento de una medida distinta a la prisión, se debe acudir ante el juez de ejecución.

“Con toda objetividad y respeto puedo decir que es un interno que cumple con toda tarea y con toda actividad del centro. Estos tres años que me ha tocado darle seguimiento a su proceso de reinserción, puedo decir que el señor Félix Gallardo está preparado y jurídicamente merece una reclusión domiciliaria”, detalló el titular del sistema penitenciario jalisciense.

Pérez Juárez hizo referencia al supuesto buen comportamiento del capo sinaloense.

“Mi labor es supervisar que se cumplan los ejes de reinserción, y Miguel Félix Gallardo, al menos en éstos tres años bajo nuestro resguardo ha cumplido con todas sus tareas”, insistió el funcionario estatal.

El director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social jalisciense detalló que la reclusión de “El Jefe de Jefes” -quien ha permanecido en prisión durante 32 años- transcurre en un área en la cual convive con alrededor de 150 internos, y sin privacidad absoluta, ello a pesar de sufrir enfermedades crónico degenerativas, por lo que requiere espacios especiales.

“La Presidencia de la República envió a un abogado a entrevistarse con él porque nosotros le dimos acceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH] también hizo lo propio y nosotros en el momento que un juez federal nos requiera un informe sobre el señor Félix Gallardo, con seguridad y certeza diremos la verdad, y la verdad es una persona que inclusive en su paso por los Ceferesos, jamás tuvo una conducta antisocial”, dijo Pérez Juárez.

“Es una persona que jamás tuvo una riña, no consume drogas ni mucho menos alcohol, es una persona que se ha conducido con respeto al interior del centro y creemos que por su edad y enfermedad, tiene todo el derecho de tener reclusión domiciliaria”, aseguró el funcionario estatal.

Un día después, el pasado 9 de diciembre, Gerardo Octavio Solís Gómez, titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, aseguró que Félix Gallardo no tiene cuentas pendientes con la justicia estatal. Asimismo, dijo no recordar algún proceso pendiente en contra del co fundador del Cártel de Guadalajara.