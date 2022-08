Juez ordena garantizar la vida y salud de Jesús Murillo Karam

MÉXICO._ Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, admitió a trámite, el 22 de agosto del 2022, la demanda de garantías promovida por Rosa Azucena Vargas Hernández a nombre de Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), para que no permanezca incomunicado, reciba la atención médica necesaria, además de que se garantice su integridad física y su vida mientras permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El juzgador puntualizó que Luis Ángel Hernández Salas, director del penal capitalino, está obligado a evitar “cualquier acto que pongan en peligro la integridad física y emocional, así como su vida”, garantizando las condiciones de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios al también ex gobernador de Hidalgo.

Asimismo, según lo determinó González García, la autoridad penitenciaria tiene que garantizar, por sí o por conducto de quien corresponda, la salud e integridad física y psicológica de Murillo Karam, por lo que de manera inmediata deberá tomar todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio de coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

El juez también le hizo saber a la autoridad que deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos de Murillo Karam, además prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que el responsable estime conveniente, atendiendo a la emergencia sanitaria.

El político hidalguense, de 74 años de edad, permanece interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, mientras se resuelve su situación jurídica, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Juez impone prisión preventiva justificada a Murillo Karam

A solicitud de la FGR, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, impuso, el 20 de agosto del 2022, a Jesús Murillo Karam, prisión preventiva justificada durante las 144 horas de la duplicidad del término constitucional solicitada para que se resuelva la situación jurídica del ex titular de la PGR, quien permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, hasta el día 24 del mismo mes y del presente año, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso en este Centro de Justicia Penal Federal.

“Ya se derrotó la presunción de inocencia”, dijo Murillo Karam tras el veredicto del juez, quien a su vez le pidió al ex titular de la PGR dirigirse a él con respeto. Fuerte Tapia concluyó que la prisión preventiva justificada es la medida cautelar idónea para el también ex gobernador de Hidalgo, porque existe el riesgo de que pueda darse a la fuga.

El juzgador consideró que, conforme lo expuso la FGR, Murillo carece de arraigo, cuenta con los recursos económicos suficientes, las redes de apoyo y amistades necesarias, que le pueden facilitar la huida. Pero, además, Fuerte Tapia tomó en cuenta los altos cargos que ha desempeñado en el servicio público y el tipo de investigación en la cual se le implica, donde hay delitos violentos.

“No se puede dejar de observar la trascendencia de la investigación, el caso de los 43 estudiantes es una investigación de gran importancia por lo menos a nivel nacional, es una investigación de primer nivel [...] Un segundo tema es el perfil del justiciable, ha ocupado uno de los más altos cargos en la República Mexicana como lo es el de Procurador General de la República [...] Si una persona tiene esos cargos de primer nivel a lo largo de su vida laboral [...] es posible que pueda contar con una red de apoyo y amistades”, afirmó el juez.

Fuerte Tapia insistió que sí existe duda del arraigo de Murillo Karam, porque tiene al menos cinco domicilios en la Ciudad de México, Hidalgo y Guerrero, además tiene registros de vuelos privados al extranjero durante el 2017. Por las mismas razones también rechazó conceder al ex titular de la PGR, la prisión domiciliaria, ya que en términos de la investigación en curso, dicha medida tampoco garantizaba la continuación del procedimiento penal.

Asimismo, el juez descartó en principio que los padecimientos de salud y la edad del ex funcionario federal fueran suficientes para imponerle una medida cautelar distinta. Además, recordó que conforme a la información proporcionada por la FGR, entre 2013 y 2015, Murillo Karam registró un patrimonio de 85 millones de pesos.

“Hay la presunción de que pueda tener algún tipo de acceso a este patrimonio y tener la facilidad de evadirse de la justicia. Y si a eso se agrega que son delitos de violencia, que no es una apreciación subjetiva, podría incidir en el riesgo de fuga”, expuso el juzgador, quien agregó que la alta penalidad que pudieran imponerle a Murillo Karam por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, sólo era un dato más que no podía tomar como definitorio.

Aunado a lo anterior, Fuerte Tapia señaló que lo inclinaba a dejar a Murillo Karam interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, es que su defensa sólo le ofreció planteamientos argumentativos y algunos de ellos eran subjetivos, sin datos de prueba concretos. Finalmente, el juez de Control aceptó lo dicho por el Ministerio Público de la Federación, de que este proceso sí “afecta el derecho a la verdad” para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Si [Marlins Karam] sale por propio pie equivaldría a que no lo volviéramos a ver [...] y se les estaría negando el llegar a la verdad y saber qué pasó con sus hijos”, subrayó durante la audiencia, la agente del Ministerio Público de la Federación, Lidia Bustamante Vargas.

FGR acusa a Marlins Karam de organizar cónclave para fraguar “verdad histórica”

El 20 de agosto del 2022, la FGR afirmó que Jesús Murillo Karam, entonces titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), organizó un cónclave con siete funcionarios de alto nivel para fraguar la llamada “verdad histórica” respecto a Ayotzinapa y que en dicha reunión participó Omar Hamid García Harfuch, entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero.

Durante la audiencia que presidió Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, en la que la FGR imputó al ex titular de la PGR por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, quien se desempeñaba como secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se apegó a un criterio de oportunidad. Es decir, se convirtió en testigo colaborador de la FGR.

La funcionaria dio lectura a parte de la declaración ministerial de Cano Muñozcano, en la que menciona el encuentro al que asistieron Murillo Karam; Zerón de Lucio; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO); José Luis Martínez Pérez, ex delegado de la PGR en Guerrero; Carlos Gómez Arrieta, ex jefe de la Policía Federal Ministerial; y, García Harfuch.

Según la misma declaración del testigo colaborador de la FGR, el cónclave de alto nivel se realizó de manera normal, sin embargo, cuando llegó Ángel Heladio Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, la mayoría de funcionarios se retiró del lugar y solo se quedaron los mandos. Asimismo, pese a que Cano Muñozcano refirió que no se planearon ilícitos en dicha reunión, Bustamante Vargas afirmó que en ese encuentro se empezó a inventar la llamada “Verdad histórica”.

“Dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre”, aseguró la fiscal.

Según la imputación de la fiscal, en dichas fechas las autoridades detuvieron a cuatros presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos, quienes fueron torturados por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y agentes de la AIC. De sus testimonios se obtuvo información que luego Murillo Karam hizo pública.

Al citar como dato de prueba la declaración de Bernardo Muñoz Cano, entonces delegado Policía Federal en Guerrero, la agente del Ministerio Público de la Federación detalló que al “inventar” la llamada ‘verdad histórica’, Murillo Karam quería “dar solución a la exigencia social” y “dar respuesta al clamor social” por el crimen ocurrido el 26 de septiembre del 2014.

El Ministerio Público de la Federación aseguró que, para poder sostener la narrativa de la “verdad histórica”, Murillo Karam, premeditadamente y con dolo, además de que planeó y elaboró “montajes”, por lo que permitió que se cometieran actos de tortura para obtener supuestas confesiones, y avaló que incluso se tuvieran que falsificar documentos oficiales.

La FGR también enfatizó que, al “concebir” y “urdir” esta “verdad inexistente”, el entonces titular de la PGR contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que “frustró” y “desvió” otras líneas de investigación que se pudieron haber seguido para encontrar a los jóvenes, motivo por lo cual se le imputa el delito de desaparición forzada.

Durante la audiencia, los fiscales revelaron, al menos, tres hechos en los que descubrieron que la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, fue “creada” por el entonces titular de la PGR. El primero y más importante, según los agentes del MPF, ocurrió el 27 de octubre del 2014, ya que ese día comenzó la “fabricación de los hechos”.

Esa tarde, Murillo Karam encabezó una conferencia de prensa en las antiguas instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, en la que dio a conocer la detención de cuatro personas, de las cuales, según sostuvo, eran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. El entonces titular de la Procuraduría General de la República destacó que esas eran las primeras capturas de quienes participaron físicamente en la desaparición de los normalistas, según habían confesado en sus declaraciones.

Aunque en ese momento no mencionó sus nombres, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, “El Jona”; Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Darío Morales Sánchez, “El Comisario”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”. Asimismo, los fiscales de la FGR recordaron al juez Fuerte Tampia, que el entonces titular de la PGR señaló que dos de los detenidos indicaron que recibieron a un grupo “grande” de personas, mientras que los otros dos eran “halcones informantes”, quienes vigilaron los hechos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.

Marlins Karam agregó que los cuatro todavía estaban rindiendo su declaración en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pero adelantó que sus declaraciones habían “sido coincidentes”. Respecto a ello, el Ministerio Público de la Federación aseguró que, para esa hora y ese día, estos cuatro detenidos todavía no habían sido capturados y, por tanto, mucho menos podían haber declarado y confesado su participación en estos hechos.

Para esta acusación en contra de Murillo Karam, los fiscales se basaron en actuaciones ministeriales que detallan que Reyes Landa, Morales Sánchez, García Reyes, y, Osorio Cortés fueron presentados ante el Ministerio Público a las 10:30 horas de la noche de ese 27 de octubre del 2014 y hasta un día después declararon.

Asimismo, los representantes de la FGR destacaron que, tan sólo en el caso de Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, fue “sacado” de su casa ubicada en Cocula, Guerrero, la tarde del 27 de octubre del 2014 y después trasladado a una zona militar, donde fue “torturado”, al mismo tiempo en que se llevaba a cabo la conferencia de prensa de Murillo Karam.

El segundo hecho por el que la FGR justificó que el ex titular de la Procuraduría General de la República “fabricó” la denominada “verdad histórica”, ocurrió la mañana del 27 de octubre del 2014, cuando el entonces titular de la PGR dio un sobrevuelo por el río San Juan, en el municipio guerrerense de Cocula, en el que estuvo presente Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense, que participó en la investigación de forma paralela.

Según la declaración ministerial de Doretti, realizada en diciembre del 2021, Murillo Karam le informó que ya habían sido detenidas cuatro personas que revelaron posibles indicios de los normalistas en el río San Juan. Sin embargo, las fiscales de la FGR insistieron en que todavía ni siquiera habían sido capturados y el entonces titular de la PGR ya “sabía lo que iban a declarar”.

El último hecho citado por los agentes del MPF, fue una declaración de una trabajadora administrativa de la entonces PGR, de nombre Erika Ramírez Ortiz -sujeta a un criterio de oportunidad por esta nueva investigación del caso Ayotzinapa-, quien confesó que el 27 de octubre del 2014 realizó un oficio con información falsa, para justificar la detención de las cuatro personas que Murillo Karam había revelado en la conferencia de prensa.

Según el relato de Ramírez Ortiz, redactó dicho documento por órdenes de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces titular de la Unidad Antisecuestros de la PGR y a la fecha prófugo por este caso, quien le dijo: “ya vienen los detenidos, cómo vamos a cuadrar esto”. El objetivo, explicó la ex trabajadora de la PGR, era contar con un oficio fechado el día 25 de ese mismo mes y año, en el que se explicara que se había recibido una denuncia anónima respecto a las cuatro personas, que justificaran su detención, hasta dos días después.