Jueza otorga suspensión definitiva a Murillo Karam contra inicio de juicio oral

Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó una suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), medida cautelar que ordena a Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, que, una vez que se cierre la etapa intermedia, se suspenda el procedimiento.

Fuerte Tapia -quien vinculó a proceso a Murillo Karam por los presuntos delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia, registrados con la causa penal 307/2022, derivados del caso Ayotzinapa-, no podrá convocar a la apertura de juicio oral contra el ex funcionario federal, mientras Ruiz Ruiz resuelve el amparo.

Sin embargo, la titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal se declaró incompetente para seguir conociendo de este asunto, por lo que el asunto se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, ya que dicho órgano jurisdiccional conoció, en primera instancia, el amparo que interpuso el ex Gobernador de Hidalgo contra su detención, que calificó de ilegal.

Ruiz Ruiz apuntó que el hecho de que Murillo Karam no haya ratificado, no es impedimento para que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal no conozca sobre el proceso, refiriéndose a que no fue presentada la demanda de garantías. La Fiscalía General de la República (FGR) podría impugnar el fallo ante un tribunal colegiado, el cual determinará si se revoca o se modifica la resolución.