Luego de que ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron a conocer la constitución de la Agrupación Política “Alianza Progresista”, para apoyar a Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador afirmó que si en algún tiempo se portaron mal, pero decidían cambiar, “adelante”.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario nacional indicó que si los ex priistas eran buenos o malos, dependía de cómo se veían las cosas y agregó que las alianzas eran buenas cuando tenían un objetivo superior y que así sucedía entre todos los partidos en el mundo.

“Si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama eso depende de cómo se vean las cosas [...] La política se hace con mujeres y hombres, y la perfección tiene que ver con el creador, pero los seres humanos todos cometemos errores”, insistió.

“Lo importante es buscar, ayudar a los semejantes. Y aunque en algún tiempo se hayan portado mal, pero deciden cambiar y terminar en el último tramo de su vida ayudando, siendo consecuentes, adelante”, abundó.

“Yo no puedo opinar sobre eso, nada más que todas las alianzas son buenas cuando tienen un objetivo superior, la transformación del país, cuando hay por delante un ideal, un programa, cuando no nos mueve un interés personal sino el servir a los demás y eso lo hacen todos los partidos en el mundo, se alían y también los políticos y las organizaciones sociales [...] Es algo consustancial a la política”, señaló.

Por su parte, Sheinbaum aseguró que la razón por la que ex priistas expresaron apoyo a sus aspiraciones presidenciales, fue la crisis que existía al interior de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, razón por la que muchos políticos ya no se sentían representados.

“Están tomando una decisión y es en parte la crisis que traen del otro lado en donde muchísimas personas ya no se sienten representadas [...] Supongo que también les ha de haber costado trabajo dejar un partido donde militaron hace muchos años y dicen ‘allá ya no hay representatividad de nada’. O sea, si hasta los propios priistas están renunciando al PRI, imagínense cómo están”, expresó en entrevista con la cadena WRadio.

Sin embargo, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aclaró que los ex priistas no se estaban uniendo a Morena, sino que solo estaban eligiendo apoyarla, sin previamente discutir algo con ella personalmente.

“Hay quiebres en el otro bloque que dicen ‘yo allá ya no me siento representado y quiero avanzar en un proyecto distinto’, pero que no se están afiliando a Morena”, enfatizó.

Mientras que Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, celebró el apoyo de ex priistas a su precandidata presidencial. Dijo que ‘le gustó’ que anunciaron que no buscarán cargos públicos, lo que coincidía con su movimiento.

“No nos queda más que darles la bienvenida y que nos ayuden a sumar, felicitarlos porque se necesita valor, se necesita ser un acto de congruencia”, indicó Delgado Carrillo, quien también señaló que no era su decisión si se sumarán al equipo de precampaña, aunque sostuvo que no se necesitaban ‘títulos’ para apoyar al movimiento.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sostuvo que ayuda que más personas se sumen al proyecto y dijo que todos eran bienvenidos.

EX PRIISTAS PRESENTAN AGRUPACIÓN POLÍTICA, PARA APOYAR CANDIDATURA DE SHEINBAUM

Adrián Rubalcava Suárez, Alejandro Murat Hinojosa y Eruviel Ávila Villegas, entre otros ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron a conocer la constitución de la Agrupación Política “Alianza Progresista”, para apoyar a Claudia Sheinbaum.

Los miembros del nuevo grupo detallaron que recorrerían el país para hablar bien del proyecto político de Sheinbaum, pero aclararon que no habían tenido ningún acercamiento con ella. Sin embargo, agregaron que, si la precandidata presidencial les quería asignar una tarea, ellos estarían dispuestos a cumplirla.

Rubalcava Suárez, alcalde de Cuajimalpa, renunció al PRI, luego del proceso interno para elegir al candidato a la titularidad de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el que resultó electo Santiago Taboada Cortina, militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Mientras que Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, dio a conocer el 17 de noviembre de 2022, su renuncia como priista, al destacar que ya no coincidía con la visión actual del partido.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que anima a seguir participando en la vida pública”, explicó, al tiempo que dio a conocer la creación de la Alianza Progresista.

Por su parte, el senador Eruviel Ávila Villegas, formó parte de un grupo de políticos priistas que en julio de 2012 renunció al partido, tras las diferencias que mantenían con la actual dirigencia del PRI, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas.

Además, a la agrupación se sumó Jorge Carlos Ramírez Marín, quien el 3 de octubre de 2023, pasó a la bancada del Partido Verde Ecologista (PVEM) en la Cámara alta del Congreso de la Unión, para contender por la gubernatura de Yucatán, aunque no fue admitido en la encuesta interna que llevaría a cabo Morena.

El senador yucateco ha sido en dos ocasiones diputado local y diputado federal. Asimismo, fue titular de la secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Reforma Agraria, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Además de Nuvia Mayorga Delgado, quien es senadora por Hidalgo, desde el 1 de septiembre de 2018. Fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), durante el Gobierno de Peña Nieto, fungió como diputada federal.

En 2005 se convirtió en la primera titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Hidalgo, durante todo el mandato del gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, hasta 2011 y durante el primer año de su sucesor, Francisco Olvera Ruiz, hasta 2012.