’Es el ahorro de 15 años para mi hijo y lo van a desaparecer’

Animal Político ha publicado testimonios de trabajadores del Poder Judicial, quienes acusaron que con la desaparición de los fideicomisos, también desaparecerán sus ahorros.

Por ejemplo, Mirna Raquel Tapia Quezada, secretaria de juzgado con 22 años de experiencia dentro del Poder Judicial, dijo que el principal motivo para salir a protestar es luchar por el bienestar de su hijo, pues durante más de 15 años aportó de manera voluntaria el 10 por ciento de su salario para un fideicomiso relacionado a su pensión pensando en tener “un ahorro” que les serviría en un futuro.

“No puedo darme el lujo de que me quiten ese ahorro que no rescaté cuando era personal operativo y pasé a ser personal de mando medio porque dije ‘este va a ser el ahorro para mi hijo, es lo que he ahorrado para mi hijo’ y ahora ya no está, porque al final los diputados decidieron que esos recursos se iban a extinguir”, mencionó en entrevista.

En el Senado, fueron los legisladores de Morena y aliados los que consumaron la extinción de estos fondos, aunque hubo quienes votaron en contra: Olga Sánchez Cordero, Alejandro Rojas Diaz-Durán y Rafael Espino.

En su discurso, la ministra en retiro pidió a los senadores reflexionar y rescatar los fideicomisos de apoyos médicos, así como el de infraestructura y apoyos económicos.