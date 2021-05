Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Araceli Linares Xiquez, una mujer de 52 años, falleció este viernes, con lo que suman 26 víctimas mortales del colapso de una sección del Metro de la Línea 12, en la Ciudad de México.

La mujer fue hospitalizada en el hospital de de Tláhuac del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde el 3 de mayo, el día del derrumbe.

Uno de los hijos de Araceli Linares compartió en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a su madre.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos, así como veía por ti”, escribió.

De acuerdo con datos del Gobierno de la Ciudad de México, 33 personas permanecen hospitalizadas por el incidente, mientras que 53 ya recibieron altas hospitalarias; además, una persona reportada en el Locatel sigue sin ser localizada.