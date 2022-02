La delincuencia ‘infiltró’ a normalistas de Ayotzinapa, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que pudiera haber “infiltrados” entre los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Asimismo, les pidió que no le hagan el juego a la derecha, incluso, urgió la ayuda de los padres de los jóvenes para calmarlos.

“Sí, no lo descarto [que haya infiltrados], por eso estoy haciendo el llamado a los jóvenes porque es una zona, una región donde hay delincuencia organizada”, respondió el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se enfrentaron el 4 de febrero con cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Guardia Nacional (GN), en la caseta de cobro Palo Blanco, en la Autopista del Sol México-Acapulco, en Chilpancingo, Guerrero.

El 5 de febrero la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, insistió en que los normalistas de Ayotzinapa no pueden ser investigados por lanzar un tráiler contra agentes estatales y de la Guardia Nacional en Guerrero, porque éste iba sin conductor.

“En términos estrictamente legales, el tráiler iba circulando en punto muerto, sin conductor, por ello no hay a quién acusar, pues tampoco hay evidencia de quién provocó esto”, planteó en una serie de mensajes en sus diversas cuentas de las redes sociales.

Según López Rodríguez, no hay argumento legal para culpar al grupo de estudiantes que el pasado viernes 4 de febrero utilizó el vehículo de carga pesada contra los agentes en la caseta de Palo Blanco en la Autopista de México a Acapulco.

“Si hubiese ido un individuo al volante y hubiese sido detenido, ahora podría ser acusado de intento de homicidio y de varios delitos más”, añadió la alcaldesa acapulqueña, para luego insistir que mientras algunos piden mano dura contra estudiantes de Ayotzinapa, su idea es buscar el diálogo como única solución.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó el domingo que el grupo de normalistas, del cual no hay nadie detenido, sí está siendo investigado por tentativa de homicidio y lesiones tras aventar el tráiler sin frenos a los cuerpos de seguridad. Ello tras la denuncia del departamento jurídico de Soriana, propietaria del vehículo de carga.

“Condenamos los acontecimientos suscitados en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en la cual un tráiler de la organización Soriana fue robada para después utilizarla en contra de los elementos de Seguridad y Guardia Nacional”, señaló la cadena minorista en un comunicado.

En el enfrentamiento las autoridades señalaron que se reportaron 22 elementos lesionados. Mientras que los normalistas indicaron que 20 compañeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. La GN informó que ninguno de sus elementos portaba armas de fuego, sólo equipo protector, resultando lesionados 14 integrantes, con contusiones y quemaduras en el cuerpo, mientras que uno de ellos tiene fractura de tibia.

“Desde el primer momento la GN intentó establecer un diálogo con los manifestantes y ante la negativa, se inició una acción de repliegue apegada el uso proporcional de la fuerza y con respeto a sus derechos humanos”, indicó la institución de seguridad pública, en un comunicado.

“Sobre lo que declaró la Alcaldesa, vi a los conservadores cuestionando lo que dijo, los más famosos burlándose, porque yo lo que imagino es que ella no quiere actuar como los de antes, o como actuaba el Gobierno de Felipe Calderón [Hinojosa]”, dijo el político tabasqueño.

“Que todo era garrote, y era el mátalos en caliente, y los derechos humanos, nombre, eso no debe existir, ese era el pensamiento, ya pasaron esos tiempos, ya no está [Genaro] García Luna, ya no somos lo mismo, ese es su coraje”, afirmó, el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Si no se quiere a una autoridad ya existe la revocación de mandato, todos ahí agarraditos de la mano, a decir de manera democrática, está muy mal, hay un caos y hay que hacer valer la democracia”, abundó el mandatario nacional.

El Presidente dijo que pudo haber una tragedia con muchos muertos, por lo que llamó a los normalistas a deponer su actitud.

“Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, si, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto”, insistió López Obrador.

“Quiero hacer un llamado a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción, no puede haber rebelde sin causa”, abundó.

“Entonces, que dialoguen, he dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo, porque también tenemos información que hay personas dedicadas a cosas, ilícitas, infiltradas en este movimiento, a lo mejor ni ellos lo saben y me dirijo a ellos y les pido también a sus papás que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, hablen con ellos, porque este no es el camino”, agregó.

“Yo espero que depongan esa actitud, y que no le hagan el juego a la derecha, al conservadurismo porque los conservadores quisieran o que se diera una desgracia para echarle la culpa a los jóvenes o que el Gobierno los reprimiera, porque están como zopilotes”, advirtió.

“Entonces, los jóvenes son muy inteligentes y no tienen porque tocarse los extremos. Nada de extremismos, no de izquierda ni de derecha, se puede luchar por los ideales, por los principios, sin violencia, ese es mi mensaje”, finalizó.