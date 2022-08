La ‘Reina del Pacífico’ acusa a Calderón de colaborar con cárteles y de ser socio de García Luna

Sandra Ávila Beltrán, alias “La Reina del Pacífico”, acusó al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, de haberle fabricado un delito cuando él “colaboraba con cárteles” mexicanos y de ser “socio” de Genaro García Luna, titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno Federal, quien se encuentra preso en Estados Unidos, en espera de su juicio por narcotráfico.

En entrevista con el “youtuber” Gusgri, la mujer, de 61 años de edad, narró que por una orden de aprehensión que le ejecutó la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), por el delito de delincuencia organizada, perdió a su madre y entró a un “lugar de sufrimiento que no se lo desea a nadie”.

“Fui la primera persona que él detuvo en su sexenio y me fabricó un delito para poder sentirse un buen Presidente o buen mexicano cuando él colaboraba con cárteles mexicanos, donde él recibió mucha de la fortuna que tiene ahora, que gozan él y su familia del narcotráfico, ¿y quién lo juzga?”, señaló la llamada “Reina del Pacífico”.

Sin embargo, Ávila Beltrán defendió que fue falso el delito que se le inculpó, y por ello quedó absuelta tras siete años en la cárcel, sin embargo, Calderón Hinojosa destacó dicha detención como un logro mayor. Además, cuestionó que nadie juzgue al ex Presidente, si García Luna, fue su socio. Asimismo, aseguró que el ex mandatario nacional le “destruyó la vida y las ganas de vivir”.

“Quiero decirle muy especialmente al ex Presidente Felipe Calderón que su sexenio es el más cruel y fatal que ha tenido México; un sexenio sangriento, donde, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ha sido el sexenio donde hubo más violaciones a los derechos humanos y a la ley. Donde fui su chivo expiatorio”, insistió la llamada “Reina del Pacífico”.

“Tenemos muy claro a García Luna que está siendo juzgado en México y se le han comprobado muchos delitos y es de sus principales colaboradores de Felipe Calderón, ¿Por qué García Luna es enjuiciado y Calderón no, si era jefe de García Luna [...] Me destruyó la vida, las ganas de vivir; destruyo a mi madre que le causó la muerte, ¿Quién lo castiga? por ser ex Presidente, eso no le quita que sea un asesino y un narcotraficante. Dicen que hay ley divina, espero que así sea”, puntualizó la mujer

El 16 de enero del 2020, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que levantara el aseguramiento de ocho cuentas bancarias congeladas a Sandra Ávila Beltrán, alias “La Reina del Pacífico”, por lo que podría hacer uso de éstas y de los rendimientos que hayan generado desde el año 2002.

La entonces Procuraduría General de la República nunca pudo demostrar que Ávila Beltrán, como se afirmó, tiene vínculos con el capo sinaloense Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y de que coordinaba los envíos de cocaína a Estados Unidos para el líder del Cártel de Sinaloa.

Por mayoría de votos, el Tribunal federal otorgó la protección de la justicia a “La Reina del Pacífico”, para el efecto de que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dejara sin efecto el acuerdo de 7 de agosto de 2002, a través del cual ordenó el aseguramiento de todas las cuentas bancarias de Ávila Beltrán.

Los magistrados del Tribunal señalaron que, a pesar del amparo concedido por una juez federal, los efectos fijados no fueron del todo claros, “pues de ellos se observa que no especificó respecto de cuáles cuentas bancarias de la quejosa debía levantarse su aseguramiento, es decir, número de cuenta e institución donde están radicadas cada una de ellas, sino que solamente señaló de manera genérica que debían descongelarse las cuentas bancarias que le hubieren sido aseguradas”.

Los votos a favor fueron de los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco -ponente del caso-, y Juan José Olvera López. El único que manifestó su desacuerdo y votó en contra del proyecto de sentencia fue Francisco Javier Sarabia Ascención.

Ante ello, el MPF deberá emitir un nuevo acuerdo y ordenar el levantamiento de dicho aseguramiento, “así como la devolución del numerario contenido en esas cuentas, y de ser el caso, sus respectivos rendimientos”, según lo indica la sentencia.