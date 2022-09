La SCJN revisará la eliminación de la prisión preventiva, decisión a la que se opone el Gobierno de México

MÉXICO._ La Suprema Corte de Justicia votará este lunes dos proyectos que plantean eliminar la prisión preventiva oficiosa, lo que, según la Secretaría de Seguridad federal y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, incentivará una mayor corrupción entre jueces, como se ha señalado en múltiples casos con políticos o miembros del crimen organizado.

Entre la ciudadanía, pese a existir otras medidas cautelares como localizador electrónico o prohibir acercarse a la víctima, el 74.5 por ciento está “totalmente” o “algo de acuerdo” con que todas las personas acusadas de cometer un delito deben de permanecer en prisión en lo que se averigua si cometieron el delito por el que se les acusa, de acuerdo con la encuesta de Impunidad Cero aplicada a finales del año pasado.

“Es interesante saber que, a partir de la narrativa que se ha ido desplegando por parte del Estado, de reforzar la idea punitiva en ciertos delitos, desafortunadamente las personas consideran que [la prisión preventiva oficiosa] es una forma de acceder a la justicia, lo cual es erróneo porque cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia y no ayuda a disminuir la incidencia delictiva”, dijo Leslie Jiménez de Impunidad Cero.

“La reparación del daño a las víctimas es un derecho que se debe garantizar en todo momento”.

Este lunes 5 de septiembre se discutirán los proyectos de los ministros Norma Lucía Piña y Luis María Aguilar, quienes argumentan que al encarcelar de manera automática se viola la presunción de inocencia, por lo que cada juez debe revisar caso por caso.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, consideró que esto “puede dar lugar en múltiples casos de corrupción, mercadeo de abogados y jueces”.

Con esta medida cautelar, reformada en 2019 para ampliar el catálogo de delitos graves, hay 92 mil 595 presos sin sentencia (40.8 por ciento del total de personas en centros penitenciarios), quienes están señalados por presuntamente haber cometido delitos expuestos en el artículo 19 constitucional, cuyo segundo párrafo los ministros proponen ya no aplicar.

Van desde robo a casa o transporte de carga, huachicoleo y clientelismo hasta abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y delitos cometidos con armas de uso exclusivo del Ejército.

El proyecto del Ministro Aguilar considera que la cifra de personas en prisión preventiva sin condena “es alarmante” y se agrava en los casos de grupos vulnerables como “las personas en pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias”.

También menciona las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Humanos en las que se pide al Estado mexicano eliminar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como regla y no como excepción.

Para argumentar contra ello, el Presidente López Obrador envió al Poder Judicial una lista de ejemplos de jueces corruptos, entre ellos, el Juez de control que no vinculó a proceso a José “N”, alias “La Vaca”, considerado el principal generador de violencia en Colima (que sigue en prisión por acopio de armas) o el Juez Samuel Ventura Ramos que un sábado de septiembre de 2019 liberó a 77 personas implicadas en el caso Ayotzinapa, entre ellos, a “El Gil”, miembro de Guerreros Unidos, por haber sido torturados.

“El sistema penal no está bien visto por nadie de nosotros porque sabemos que existe una serie de obstáculos, revictimización y tiempo de espera. Pero si un Juez deja salir a una persona, no es necesariamente porque existió un hecho de corrupción, sino porque el sistema obliga al Juez a valorar lo presentado por el Ministerio Público o la defensa y vincular a proceso; no trabajan de manera aislada, deciden a partir de los insumos que se dan en una audiencia”, expuso Leslie Jiménez, investigadora de Impunidad Cero.

Apenas hace unos días, Lucio León Mata, Juez de Oralidad Penal en Huauchinango, Puebla, liberó a Ramón “N”, un hombre que presuntamente violó y embarazó a su hijastra de 14 años, y que es hermano del Juez del mismo Tribunal, Celestino Martínez, un aparente tráfico de influencias que es indagado por el Consejo de la Judicatura estatal.