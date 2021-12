Nacional | Coronavirus

La SCJN suspende difusión de datos sobre lotes de vacunas ordenado por el INAI

La Suprema Corte determinó que las autoridades mexicanas no tendrán que difundir información sobre las vacunas contra el Covid-19 recibidas en tanto no se resuelva si es constitucional o no restringir los datos, después de que el Ejecutivo federal argumentara que es un asunto de “seguridad nacional”