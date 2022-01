La Secretaría de Hacienda dice que encontró casi 3 mil millones en el INE para la consulta

“Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado”, expresó.

El Secretario de Gobernación aclaró que esa revisión no es vinculante, es decir, el Instituto Electoral no tiene que acatarla. Pero como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mandató al INE hacer economías y el Gobierno federal se dio a la tarea de revisar, a la par, sus finanzas.

La Oficial Mayor de Hacienda agregó: “Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras la obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio”.

“Del ejercicio que hicimos tanto la Función Pública, como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre, tendrá un saldo disponible que puede dar para la Revocación de Mandato por 869 millones de pesos”, comentó. “Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal”.

LAS “DÁDIVAS DE MORENA”

El consejero electoral Ciro Murayama dijo el miércoles que Morena está devolviendo “dádivas” cuando decidió entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) más de 500 millones de su presupuesto para que se reincorpore a las finanzas públicas y se disponga para compra de vacunas. Hoy el Secretario de Gobernación, Adan Augusto López Hernández, rechazó la expresión.

López Hernández dijo que Murayama es libre de expresarse de esa manera. Pero “cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar de cada tema. No la conozco [la declaración del Consejero] pero en todo caso, por lo que me menciona, desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo”.

“No tienen derecho a entregar dádivas, las dádivas están prohibidas”, dijo Murayama. Los partidos no ejercen el gasto público, son organizaciones para competir por el poder, no para llevarle a la gente vacunas, despensas, libros de texto, que Morena pretenda que el INE tome los recursos que no ejerció para que se gasten en vacunas con rédito electoral”.

El consejero agregó: “Es pedirle al INE que convalide una acción que está prohibida por la ley. ¿Cómo llegarán las vacunas a la población? Por autoridades sanitarias con recursos que aprueben ustedes (los diputados), si esos recursos son insuficientes es grave, pero no se va a subsanar con clientelismo político y dádivas. No nos pidan que abramos la puerta a la dádiva y al clientelismo político”.