“Desde el inicio estuvo mal. Está muy frágil. A mí me sirve mucho el Metro, para ir al centro y todos lados, lástima que pasó esto. Es lamentable lo que pasó con los vecinos, que no se pueda localizar a gente. Las autoridades tienen que ponerse las pilas, esto lo tienen que arreglar desde Tláhuac hasta donde el Metro empieza subterráneo. Todo lo tienen que arreglar porque está igualito. Esto no puede pasar. Esta tragedia se veía venir, siempre que me subía, casi diario, se sentía”.

“Para allá, para donde iba el Metro que es Tláhuac, pura gente humilde y a lo mejor porque eran humildes, no son nada para el Gobierno, pero para nosotros sí, eran nuestros hermanos, ciudadanos mexicanos que están protegidos por nuestras leyes. Lleva 12 años la Línea y luego recién inaugurada la cancelaron porque estaba mal y ahorita sabemos que este tramo estaba reforzado. Dijeron que podía seguir bien, pero ahí está la prueba, aún así no lo cancelaron, no lo pararon, no dijeron no porque se iba a morir la gente”, comentó Cristina Pérez, a unos metros del accidente.

Por la zona no deja de pasar gente que se detiene a ver y sigue su camino. Por la tarde, luego de librar la travesía del tráfico y el trabajo, verán que ya no está el tren, pero está la vía vencida hasta el piso. Y serán así los días hasta que vuelva a funcionar y volverán a usar ese transporte, porque para los habitantes de la zona es ya una costumbre abordar los vagones con la certeza de estar sobre algo que desde su nacimiento colecciona anomalías y ahora muertes.

María Esther recuerda que para la construcción ella estuvo reuniendo firmas de apoyo a la obra y que mucha gente no la quería; ahora sólo le queda el arrepentimiento.

“No se hizo como debe de ser. Ya sabíamos que estaba mal hecha, era pura tablaroca, no fue algo bueno. Se suspendió dos años y luego empezó a funcionar. Yo no entiendo por qué en su momento el Gobierno no la construyó bien, por no gastar. Me duele mucho todo, porque lo que vi ayer fue algo muy feo. Pensé en que tengo hijos y familia y pensé en las familias, toda la gente corría. Gracias a Dios no pasé por ahí porque se me antojó un taco y me tuve que pasar de pesero, pero estaba a punto de subirme a la estación, es mi transporte del diario. Las autoridades deben poner más atención a lo que hacen, y ver que esto no es un juego. Si quieren ser gobiernos hay que hacer las cosas bien, no solo es recibir dinero de uno, de nuestros impuestos”, cuenta.