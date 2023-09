Marcelo Ebrard le recordó a Mario Delgado Carrillo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no ha resuelto la impugnación que interpuso contra el proceso interno para seleccionar a la Coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en el cual Claudia Sheinbaum resultó ganadora.

También declaró que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena no había entendido lo que sucedía, después de que interpretó que el ex Canciller tomó la decisión de continuar en dicho partido.

”Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede”, publicó el ex titular de la SRE, a través de su cuenta de Twitter.

Antes, durante una conferencia de prensa, Delgado Carrillo aseguró que entendió que Ebrard decidió quedarse en Morena, e incluso lo felicitó por la supuesta determinación.

”Lo que entendimos de su mensaje es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices, felicitamos a Marcelo por esta decisión, que siga contribuyendo, él tiene derecho a organizarse, a tener esta asociación civil, obviamente como lo establecen los estatutos de Morena, no hay corrientes aquí en Morena”, expuso el dirigente nacional de dicho partido.

”No hay ningún tipo de afiliación corporativa ni puede representar ninguna asociación o ninguna organización de ningún tipo de corriente o de privilegios o de cuotas, aquí todo se decide por encuestas y por tómbola. Entonces él conoce los estatutos de Morena y las personas que lo acompañan ahora muchos son simpatizantes o militantes de Morena, y saben que no hay corrientes”, agregó Delgado Carrillo.

“Pero es una gran noticia para el movimiento que Marcelo continúe con nosotros, hay mucho por hacer, es el inicio de un proceso histórico y estamos seguros de que Marcelo seguirá contribuyendo de manera definitiva”, indicó el presidente del CEN de dicho partido, quien ante el cuestionamiento sobre si la CNHJ debía informar si admitió o no la queja de Ebrard, aseguró que pidió a dicho órgano interno una revisión a fondo.

”Nosotros pedimos que se hiciera una revisión a fondo, que se fuera hasta las últimas consecuencias, que no fuera una revisión que dejara ahí cabos sueltos, sino que se atienda con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y es lo que está haciendo la Comisión”, añadió el dirigente nacional de Morena.

El 18 de septiembre de 2023, Ebrard Casaubón presentó la asociación civil El camino de México, con la cual el ex canciller buscaba reunir a los militantes de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT) que lo respaldaron, en su aspiración por ser el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.