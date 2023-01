MÉXICO._ Juan Antonio Vera Carrizal -ex diputado local en Oaxaca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, presunto autor intelectual de la agresión con ácido que sufrió María Elena Ríos Ortiz, salió de prisión, según lo denunció, el 21 de enero de 2023, la propia saxofonista.

“Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre. El juez Teódulo Pacheco Pacheco está aprobando todos los medios de prueba falsificados y sin metodología de mi agresor los cuales pretenden hacerlo pasar por ‘enfermo’. La legalidad no importa para la corrupción”, denunció Ríos Ortiz, en su cuenta de la red social Twitter.

Vera Carrizal fue el presunto autor intelectual del ataque con ácido que sufrió la saxofonista, el 9 de septiembre de 2019, cuando Ríos Ortiz caminaba junto a su madre, en el municipio de Huajuapan de León, en la región Mixteca de Oaxaca.

El 16 de enero de 2023, la saxofonista señaló al juez de control de Huajuapan, Teódulo Pacheco Pacheco, de ser parcial y favorecer a su agresor -empresario dueño de gasolineras y de una emisora de radio-, para que éste continuara el proceso en libertad condicional.

Antes, la defensa de Vera Carrizal pidió la reclasificación del delito de tentativa de feminicidio, al de lesiones, con lo cual el empresario y político logró dejar la prisión. El proceso para la resolución tuvo como antecedente cinco audiencias, para determinar la nueva medida cautelar.

Ríos Ortiz también señaló por la agresión a Juan Antonio Vera Hernández, hijo del ex diputado local, el cual se encuentra prófugo y por quien la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca ofrece una recompensa de un millón de pesos. “Si lo liberan y se da a la fuga y me mata #QuémenloTodo”, expresó la saxofonista en un tuit fijado.

El 17 de septiembre de 2022, durante una conferencia de prensa desde la sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ríos Ortiz, pidió a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que se atendiera la orden de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que atrajera su caso.

Además, Ríos Ortiz llamó al entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a fin de que el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en Oaxaca, dejara de revictimizarla, ya que había permitido más de 10 amparos por parte de la defensa de Vera Hernández, hijo del ex diputado del PRI.

La saxofonista señaló que el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, junto con la familia de Vera Carrizal, hizo una campaña de desprestigio en su contra, violentando sus datos personales, “diciendo que me ha dado 2 millones 600 mil pesos, cosa que la CNDH desmintió, pues no tienen acreditada esa cantidad”.

Ríos Ortiz mencionó que a raíz de dicha situación, el 25 de agosto de 2022, Arturo Peimbert Calvo -entonces titular de la FGE oaxaqueña- “me citó en Coyoacán, en la Ciudad de México, porque me tienen vigilada, para decirme que no van a detener a Juan Antonio Vera Hernández, porque no quiere problemas con el gobernador de Oaxaca”.

“Se dejó en dicho que no se haría justicia en el intento de feminicidio en mi contra, porque Juan Antonio Vera Carrizal es prestanombres de 18 gasolineras de Alejandro Murat y de su padre, José Murat [Casab], por eso no tengo justicia y la estoy exigiendo”, concluyó la saxofonista.