Libros de texto gratuitos no es un patrimonio personal, están al servicio de la educación en México: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los libros de texto gratuitos de educación básica no se modificarán y reiteró su respaldo al trabajo realizado por el ex director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, Marx Arriaga.

En medio de la controversia por su destitución y su rechazo a aceptar una reasignación dentro de la dependencia o una representación diplomática, grupos de maestros vinculados a la Nueva Escuela Mexicana demandaron, además, un incremento salarial de 100 por ciento y se pronunciaron en contra de su salida.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum Pardo declaró que los contenidos de los libros de texto gratuitos no se consideraban propiedad de una sola persona y que el proyecto impulsado desde la SEP se mantendría en lo esencial.

Indicó que únicamente se prevé introducir ajustes específicos para incorporar mayor presencia de las mujeres en la historia, sin alterar la estructura general de los materiales utilizados en las escuelas públicas del País.

La salida de Marx Arriaga de la dirección general de Materiales Educativos se produjo en un contexto de señalamientos internos y reclamos de distintos sectores del magisterio, así como de acusaciones públicas sobre presuntos abusos y una red de irregularidades administrativos en su gestión, lo que elevó la presión política en torno a la SEP.

Según versiones oficiales, Arriaga rechazó ofertas de reasignación dentro de la propia Secretaría o en una representación diplomática, lo que derivó en que se mantuviera en las instalaciones de la dependencia durante varios días tras su destitución.

En paralelo, profesores organizados en los Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos, estructuras creadas durante la gestión de Marx Arriaga en Materiales Educativos, expresaron su desacuerdo con el relevo en esa área y centraron sus exigencias en una mejora sustancial de sus condiciones laborales.

De manera particular, estos grupos magisteriales plantearon la demanda de un aumento salarial de 100 por ciento, al vincular la defensa del modelo educativo con reclamos económicos y con el reconocimiento a quienes respaldan el proyecto de transformación de los contenidos escolares.

En sus declaraciones públicas recientes, Sheinbaum Pardo destacó la continuidad del enfoque de la Nueva Escuela Mexicana y el papel de los libros de texto gratuitos como herramienta central de la política educativa federal, al subrayar que la decisión respecto a los materiales corresponde al Gobierno federal y no a decisiones personales.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el reconocimiento al trabajo realizado en la elaboración de los libros no implica que éstos se conviertan en patrimonio individual, sino que permanecen como instrumentos del sistema educativo nacional bajo la conducción de la SEP.

Según los posicionamientos conocidos hasta ahora, el conflicto en torno a la salida de Marx Arriaga y las demandas de los grupos magisteriales continuará siendo tema de negociación entre la SEP, los docentes y el Gobierno federal, particularmente en lo relacionado con el alcance de la Nueva Escuela Mexicana y las condiciones laborales del personal docente.

En los próximos meses, las autoridades educativas federales definirán los ajustes concretos a los contenidos de los libros de texto y el esquema de relación con los colectivos que se han organizado para defender el modelo, en un contexto en el que la Presidenta ha reiterado que los materiales seguirán vigentes y que las eventuales modificaciones serán puntuales.