Llega minuta de reforma sobre la Guardia Nacional al Senado

La minuta de la iniciativa preferente -misma que será legal, no constitucional-, para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, llegó al Senado de la República, donde se prevé que los grupos parlamentarios de oposición votarán en contra de la misma, además de que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Orgánica Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y, de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, primero será desahogado en comisiones, para luego ser discutido en el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión, donde se prevé sea aprobado por mayoría simple de los parlamentarios que estén presentes, con el sufragio a favor de las bancadas de Morena y los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).

Por su parte, también el 5 de septiembre del 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se quedará callado si los senadores votan en contra de la reforma con la que SEDENA tendrá el control de la Guardia Nacional.

Además, dijo que a sus adversarios les molesta que los soldados se dediquen a la construcción de obras y que, en su lugar, preferirían que estén en las calles masacrando.

Indicó que el Ejército mexicano surgió del pueblo, que sus elementos son distintos, porque no pertenecen a la oligarquía y no están subordinados a ninguna potencia extranjera.

“Somos respetuosos de la Fiscalía, del Poder Legislativo, planteamos esto de la Guardia, claro que no me voy a quedar callado. O sea, si en el caso de la Guardia hay senadores que votan en contra, vamos a respetar su posición. Pero aquí vamos a hablar sobre el tema y no es amenaza ni advertencia. Es que se trata de intereses superiores y aquí sí lo personal por legítimo que sea pasa a segundo plano, aquí está por encima el intereses general, el del pueblo”, comentó el político tabasqueño.

“El aeropuerto, dos años y medio un aeropuerto, ¿el mejor aeropuerto de América Latina? Cómo les molesta eso, entonces dicen se desplaza. ‘¿Qué hace el Ejército haciendo aeropuertos? Pues es mejor que estén recibiendo órdenes para masacrar al pueblo como era antes’. O que les estén diciendo como era antes: ‘tú haz tu trabajo, reprime y nosotros nos encargamos de los derechos humanos’ y ahí no había nadie que cuestionara”, señaló el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Es que se tiene que contextualizar, se tienen que conocer los antecedentes. El Ejército mexicano no es cualquier Ejército, no es lo mismo que el Ejército de un país del cono sur, no es lo mismo que el Ejército en Europa o en otros países. Este es un Ejército que surge del pueblo. Entonces, hay que tomar en consideración eso, hay que tomar en consideración dos cosas también. Una, de que los militares no se enriquecieron en el periodo de mayor saqueo en la historia de México, por eso son distintos, no pertenecen a la oligarquía”, agregó.

“Y otro elemento, para hablar con mucha claridad, este Ejército no se subordinó a ninguna potencia extranjera, no se volvió apéndice de ninguna agencia ni de ningún Ejército de ningún país extranjero. Este es un Ejército independiente, leal a México y leal a las autoridades civiles. Nos están ayudando muchísimo en eso y hay por convicción al interior del Ejército la decisión de hacer valer y de cuidar que no se violen los derechos humanos.”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.