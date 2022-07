Llevar a Caro Quintero a EU podría no ser una tarea sencilla ante recursos: expertos

Durante el fin de semana, Beatriz Angélica Caro Quintero, hermana del capo, solicitó un amparo contra la deportación o expulsión del país. La solicitud fue resuelta este lunes a favor de Caro Quintero.

El Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Francisco Reséndiz Neri, concedió una suspensión que le impide al Gobierno federal extraditar al capo, en tanto no se resuelva por completo el análisis del amparo interpuesto en contra de la extradición.

“Se concede la suspensión de plano para el efecto de que de no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo”, detalla el amparo.

Las expertas Brenda Estefan, exrepresentante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en los Estados Unidos, Pía Taracena, experta en relaciones bilaterales de México y EU de la Universidad Iberoamericana, y Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista de la Universidad Anáhuac, coincidieron en que el proceso para que Caro Quintero pueda pisar suelo estadounidense y ser juzgado en ese territorio podría llevar años.

“Los procesos de extradición dependen mucho exactamente de los juicios de amparo que se promuevan y eso se puede llevar años. De hecho, en el 2013, se había aprendido a Caro Quintero porque tenía la orden de extradición y el Poder judicial, en ese año, revocó el fallo y salió libre; entonces estamos hablando que ese proceso de extradición, lleva desde el 2013 [...] entonces no podríamos señalar una fecha (o plazo estimado que dure el proceso de extradición), pero sí te puedo decir que podría llevarse años extraditar a Caro Quintero a Estados Unidos”, señaló Ana Vanessa Cárdenas.

Pía Taracena indicó que el acusado va a tratar de defenderse y alargar el proceso, lo cual, ya se vio con el amparo interpuesto por la hermana de Caro Quintero.

“Entonces corresponde a Estados Unidos armar muy bien el caso para que se sustente la extradición, se puede tardar hasta un año o más. El proceso de extradición no es nada rápido. Yo creo que en este caso el señor va a tener buenos abogados y sí va a tardar por lo menos un año”, expresó la internacionalista.

Brenda Estefan, quien trabajó en la Embajada de México en Estados Unidos, coincidió con las expertas en que el tiempo en que se pueda resolver la entrega del capo a Estados Unidos puede variar de acuerdo a los amparos que interponga la defensa.

“El tiempo puede ser muy variable, depende mucho desde luego de la voluntad política del país que tiene que extraditar, pero también depende del proceso jurídico. En efecto, el acusado se puede amparar para no ser extraditado. Hoy un juez suspendió temporalmente el proceso de extradición hasta que se solventen estos amparos. Habrá que ver si se solventan, con qué rapidez y de eso depende el tiempo que pueda tardar la extradición; un año podría pasar sin duda, es muy variable”, detalló.

Caro Quintero, también conocido como el “narco de narcos”, fue capturado el pasado viernes en las inmediaciones de la comunidad de San Simón del Municipio de Choix, Sinaloa. El capo fue notificado durante este fin de semana de la orden de detención temporal con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

Con la notificación, se iniciaba el procedimiento legal para lograr la extradición a Estados Unidos, que lleva 30 años intentando llevarlo ante la justicia.

Luego de que se le notificó formalmente sobre el proceso de extradición, el Gobierno estadounidense contaba con un plazo de 60 días naturales para presentar la solicitud formal de extradición y todas las pruebas que considere necesarias, procesos que se hacen a través de la Cancillería mexicana.

En ese plazo, los abogados de Caro Quintero pueden presentar los amparos y pruebas que consideren pertinentes para evitar la extradición o ralentizar el proceso, que es lo que habitualmente hacen los defensores en estos casos y en esta ocasión no fue la excepción.

Sin embargo, las expertas consideran que, a pesar de los esfuerzos de la defensa, las autoridades mexicanas podrían no alargar y buscarían resolver pronto estos obstáculos legales para extraditar a Caro Quintero, debido a la presión de Estados Unidos, a que hay voluntad de México para extraditar y la presión en los medios de comunicación.

“Este es un caso de alto interés para Estados Unidos, donde la autoridad mexicana ya dio su visto bueno, es decir, vemos la voluntad de extraditarlo, quizá eso podría ser un poco más rápido, pero depende también del proceso jurídico”, señaló Brenda Estefan.





COOPERACIÓN DE LA DEA NO ES ALGO MALO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), no participó en el arresto de Rafael Caro Quintero con información y tampoco en el operativo, como ha sucedido de manera recurrente en décadas pasadas. Lo anterior luego de una serie de declaraciones encontradas entre las autoridades mexicanas y la DEA.

“Fue una acción para detener a este señor Caro Quintero. La Marina actuó en apoyo de la Fiscalía [General de la República] para hacer valer, para ejecutar una orden de aprehensión. Desde luego esto implicó un trabajo de inteligencia con el propósito de que no se pierdan vidas humanas y fue un trabajo que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina”, precisó el mandatario nacional en su conferencia matutina.

Las tres especialistas también consideran que sí hubo una cooperación y coordinación, al menos en materia de inteligencia e información por parte de la DEA.

“Te puedo decir, sin temor a equivocarme, que este tipo de información sí se comparte en reuniones de alto nivel entre los dos gobiernos. No tengo duda es que este tipo de información, por ser altamente sensible (sobre todo cuando se trata de individuos de alto valor para Estados Unidos), se comparte al más alto nivel, justamente porque se cree que en algunos niveles (más bajos) podría perderse la confidencialidad, por eso se comparte en el más alto nivel y también es cierto que la institución en que confía Estados Unidos es la Secretaría de Marina, entonces, que me parece que es un poco absurdo que se niegue que sí hay este tipo de intercambio de información sobre individuos de alto valor para Estados Unidos y para México”, aseguró la exrepresentante de Segob en la Embajada, Brenda Estefan.

La especialista dijo que es absurdo negar la cooperación, la cual, dijo, aunque algunos analistas aseguren que sería algo sensible, en realidad la coordinación sería un punto a favor del Gobierno mexicano y habla de una buena relación binacional.

“Me parece, por un lado, una falta de coordinación en términos de comunicación entre los dos gobiernos. Por otro lado, me parece que no habría nada que esconder. No me parece algo lamentable, al contrario, me parece algo deseable porque la cooperación en inteligencia es fundamental”.

Pía Taracena y Ana Vannesa Cárdenas también coincidieron en que es muy probable que sí hubo intercambio de información o cooperación, sin embargo, comentaron que el hecho de que el Gobierno de México lo hayan negado sea por un “celo soberanista”, en el que la eventual coordinación sea interpretada como un acto intervencionista por parte de Estados Unidos

“Es una cuestión de soberanía; una narrativa de soberanía nacional que es muy fuerte todavía para los temas de seguridad. Es un tema muy delicado para la opinión pública de los dos países, de la cooperación cuando todos sabemos que sí existe, entonces es una cuestión de celo soberanista”, explicó Taracena.

“Me parece que en México una de las cuestiones a las que siempre ha sido muy sensible, y que incluso nuestro Presidente constantemente lo utiliza como bandera, es la defensa de la soberanía y, en un momento en el que nuestros sistemas de seguridad están puestos en duda, colgarse una medalla como es la detención de Caro Quintero, es sensible. Para Gobierno de México es importante devolver la confianza a la ciudadanía y también mantener este discurso de la diferencia (de este sexenio a otros) frente a Estados Unidos”, abundó Ana Vanesa Cárdenas.