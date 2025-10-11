$!Lluvias han afectado 982 kilómetros de carreteras en México: Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó a través de sus redes sociales que de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las lluvias torrenciales de las últimas horas afectaron 982 kilómetros de carreteras federales. En el comunicado, Sheinbaum subrayó que las más afectadas son en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.

Al momento, 647 kilómetros han sido liberados y se trabaja en los 335 restantes. Se presentaron 108 interrupciones; 93 ya fueron atendidas y las 15 faltantes se encuentran en proceso. Además, 216 personas trabajan en los sitios afectados con el apoyo de 118 unidades de maquinaria. Se reportan afectaciones en dos puentes en Hidalgo. SEMAR y Defensa apoyan a población afectada Sheinbaum también reportó que tras las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (SEMAR) desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí. También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil despensas listas para ser distribuidas.