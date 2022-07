López-Gatell descarta propagación extensa de viruela del mono en el mundo

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, descartó que la viruela símica se propague de forma extensa a nivel mundial.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, informó que en México suman 60 casos de viruela de mono, distribuidos en 11 entidades federativas.

Mientras que en el mundo, según detalló el subsecretario de Salud Federal, se han registrado 16 mil 16 casos en 75 países y 5 defunciones, con una letalidad de 0.03 por ciento.

“Es una enfermedad de muy baja letalidad, solo 5 defunciones en el mundo, no se espera que se vaya a propagar extensamente. No es el caso del Covid-19, no es de propagación universal o extensa, es en pequeños brotes”, enfatizó López-Gatell Ramírez.

Explicó que la viruela símica causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave.

“Se esperan más casos, seguiremos buscando con una vigilancia activa. De estos 60 casos nadie ha fallecido, 5 o 6 fueron hospitalizadas, pero todas las personas se recuperan en 21 días”, aclaró.