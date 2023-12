El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ir “a fondo” en el desfalco en la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana, el que afirmó, era el “único caso de corrupción” de su Gobierno.

René Gavira Segreste, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, de Segalmex, fue detenido el 7 de diciembre por elementos de la Policía Federal Ministerial por su presunta vinculación con desvíos de hasta 9 mil 500 millones de pesos de Segalmex.

Según la Fiscalía General de la República, Gavira Segreste determinó entregarse en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en donde se ejecutó la primera de seis órdenes de aprehensión, por el desfalco causado a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

“La orden de captura cumplida se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, que este individuo presuntamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo, en una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple), la cual no estaba regulada, ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito imputado, en este caso, es el de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la FGR en un comunicado.

“Me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios, que están manchados por la corrupción, quisieran utilizar esto para poder decir también en el Gobierno de la transformación, o donde se sostenía, cero corrupción y cero impunidad, ahí está”, dijo López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina pidió que en este caso se fuera fondo y que no hubiera impunidad, además de que insistió en que su Administración no tenía relaciones de complicidad con nadie.

“Celebro pues que el señor se haya entregado y que se vaya a fondo, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, por eso me podrían enfrentar al poder económico y político y por eso no han podido destruirme hay algo que estimo muy importante en mi vida que es la honestidad que yo fuese corrupto ya me hubiesen de hecho minilla de peje”, afirmó.

“Bueno, se detuvo a uno de los involucrados en los fraudes a Segalmex, se entregó. Bueno, sí es distinto, y se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad [...] Qué bueno que el señor se entregó para que no haya impunidad para nadie”, prometió.

Asimismo, López Obrador reveló que pidió al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que investigara el caso, para evitar críticas de sus “adversarios”.

“Yo le he pedido al fiscal, de manera respetuosa, porque es autónomo, que este caso no quedara pendiente [...] Desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. No les quiero dejar ningún banderín, nada. Es como Ayotzinapa, son casos así que me importan mucho”, explicó.

Por otra parte, al ser cuestionado por un reportero, respecto a si Ignacio Ovalle Fernández, ex director de Segalmex, quedaría “libre de culpas”, el Presidente contestó que eso “lo va a decidir la autoridad competente”.