El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar las facultades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que no se afecten derechos, ya que las mismas corresponden a otros poderes.

“Hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho a la manifestación, que no se limite a nadie, expresarse, manifestarse, ‘libertad, libertad, libertad’, prohibido prohibir, garantizar la libertad”, enfatizó.

“La prensa se regula con la prensa, no ejercer censura, ese es mi punto de vista, pero bueno, corresponde a estos organismos que vienen del antiguo régimen que hay que respetar sus decisiones aún cuando sean francamente violatoria, violatorias de derechos constitucionales.

“Hay que respetar y seguir avanzando en la transformación porque ya hemos avanzando, pero falta más, falta limpiar de corrupción el poder judicial, ahí es un reducto para mantener el sistema oligárquico, que no avance la democracia, el Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo”, dijo López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional.