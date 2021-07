López Obrador presume triunfo en elecciones contra ‘bloque conservador’

MÉXICO._ En su ‘Informe del Tercer Año del Triunfo Histórico Democrático del Pueblo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que las elecciones llevadas a cabo el pasado 6 de junio transcurrieron sin problemas mayores, ya que no hubo protestas sociales.

“Aún con la crisis de la pandemia y de la economía, pudimos celebrar unas de las más numerosas y competidas elecciones de la historia de México, sin problemas mayores y consolidando, al mismo tiempo., el sistema y el método democrático”, dijo.

“Guiados por el ideal maderista y las convicciones, nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para beneficiar a ningún candidato y partido, es decir, que como pocas veces, no se llevaron a cabo elecciones de Estado. No dejó de haber la vergonzosa compra del voto con entrega de dinero, tarjetas o despensas, pero no fue determinante como sucedía en tiempos pasados”, agregó.

“Además, no hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. En Guerrero, por ejemplo, ningún candidato sufrió agresiones y casi lo mismo aconteció en la mayoría de los Estados”, insistió el político tabasqueño.

“El 6 de junio se abrieron el 99.98 por ciento de lo programado, y solo 32 casillas no fueron instaladas por el ambiente de violencia en algunos lugares de 7 municipios del país. La participación ciudadana para una lección intermedia, votó el 52 por ciento de los 93 millones de empadronados, a pesar de que como en todas las elecciones se calientan los ánimos, en esta ocasión no hubo protestas postelectorales por acusaciones de fraude”, detalló.

El titular del Poder Ejecutivo Federal presumió, además, que tras los resultados de la pasada elección, el grupo legislativo a favor de su Gobierno tendrá una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que se les ganó en “buena lid” a los opositores del “bloque conservador”.

“En cuanto a los resultados considero necesario analizar el hecho de que a causa de la Transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al Gobierno que represento, por eso trato el asunto”, abundó.

“No hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de Transformación que está en marcha. En ese bloque se unieron de manera legítima empresarios, medios de comunicación, periodistas, intelectuales de derecha, líderes partidistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos del antiguo régimen, entre otros”, dijo.

“Este grupo reaccionario siempre será respetado y tendrá libertad para disentir, son adversarios, no enemigos. No los tratamos como ellos nos trabajan cuando estábamos en la oposición, no los vemos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer”, aseveró el mandatario nacional.

“Hicieron todo, recurrieron a la guerra, sucia pero no lograron su propósito, la alianza Juntos Haremos Historia triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa, el bloque conservador obtuvo 107, y movimiento Ciudadano 7, si a eso se suma el reparto de plurinominales, nuestra bancada obtendrá una cómoda mayoría”, insistió.

“En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y el bienestar del pueblo [...] Se les ganó en buena lid, porque el pueblo es sabio”, afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No podrán detener las ayudas destinadas a los pobres. No podrán desaparecer, como lo querían, las pensiones para adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos”, advirtió.

“Tampoco podrán frenar el programa Sembrando Vida ni el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya, ni el Banco del Bienestar, ni el Internet para Todos. Ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ni nada nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque los conservadores son racistas, clasistas e hipócritas”, señaló.

López Obrador dio su informe ante familiares y miembros de su gabinete legal y ampliado, en un evento que fue llevado a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.