Los 250 amparos para vacunar a menores son ‘nado sincronizado’ contra el Gobierno, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los 250 amparos otorgados por el Poder Judicial de la Federación, para vacunar a menores de 18 años edad contra el coronavirus SARS-CoV-2, son parte de una campaña o acción “concertada” en contra del Gobierno Federal que él encabeza.

El mandatario nacional detalló que la mayoría de los amparos se han presentado en 19 estados, principalmente en la Ciudad de México, con 43; el Estado de México, con 42; Oaxaca, con 27; y, Veracruz, con 25, lo que calificó como “nado sincronizado”.

Durante la conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño reiteró que los especialistas mexicanos señalan que no es necesario inocular a los menores de edad, sin embargo las farmacéuticas promueven la aplicación de más dosis de sus vacunas.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que el próximo martes 7 de septiembre, durante la presentación del informe “El Pulso de la Salud”, se detallará cuántos niños se contagiaron de coronavirus tras el inicio de las clases presenciales.

No obstante lo anterior, dijo que cumplirán las resoluciones del PJF de vacunar a los menores de edad amparados.

“Se están dando estos amparos y me llama la atención, porque ayer estaba viendo esto y como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada, ya ven cómo lo hacen también en el caso de los mensajes, nado sincronizado, se echan a andar campañas porque se está concentrando básicamente en cuatro estados”, indicó López Obrador.

El mandatario nacional señaló que, ayer jueves 2 de septiembre, instruyó a que se investigara el por qué se están presentando los amparos.

“Imagínense el negocio para las farmacéuticas, es legítimo que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos, entonces no se puede ir en contra de la ciencia, sólo por el lucro. Eso no significa que no nos importen los niños y las niñas, que no vayamos a proteger la vida”, agregó.

“Anoche les pedí, porque lo mejor para salirle al paso a toda la manipulación es informar, si hay rumores ¿cómo se enfrentan? Con información, el martes próximo, que lo dedicamos a la salud, vamos a informar de qué ha sucedido con el regreso a clases real, cuántas niñas, cuántos niños que regresaron a clase se han contagiado, para tener la información, es muy importante informar, porque la desinformación y manipulación, dañan”, dijo el mandatario nacional.

Aunado a lo anterior, el político tabasqueño comparó la presentación de los amparos para que se vacune contra el coronavirus a menores de edad, a las acciones legales para detener obras prioritarias de su Gobierno, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya o la Refinería de Dos Bocas.

“Decirle a la gente que nos espere el martes, tenemos toda la información, ya le hemos dado de que si es necesario la vacuna o no, porque también, si no hay investigación de los efectos que puede tener la vacuna en los niños, ¿cómo se les va a aplicar, si en este caso podría tener reacciones que les afectaran?, por eso hablo de que no es científico”, argumentó López Obrador.

“Los especialistas nuestros, los médicos sostienen, ya lo han explicado muchas veces de que no es necesario, y es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud [OMS] no lo está recomendando”, enfatizó el presidente de la República.

“Si hace falta lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular, no sabemos qué intereses hay porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, comercio, cuál es su misión: vender, pero nosotros tenemos que actuar con criterio y es lo que estamos haciendo”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.