$!Maestra Irma Hernández murió por tortura y violencia tras secuestro, confirma la Fiscalía de Veracruz

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Álamo Temapache, Veracruz, murió por tortura luego de ser privada de la libertad por civiles armados el 18 de julio, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). “La privación de la libertad de la víctima fue llevada a cabo (...) de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”, detalló la dependencia.

Con relación a la causa del fallecimiento, hace un par de semanas la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que la exdocente “les guste o no les guste” murió debido a un infarto a pesar de que, al hablar de las detenciones, calificó el hecho como un homicidio. “Es de miserables, a una familia enlutada, llevarlo (el caso) a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia, la maestra fue violentada, eso lo dije, fue violentada, después de ser violentada desgraciadamente padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste”, señaló. Tras las declaraciones de la mandataria estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el asesinato de Hernández Cruz es lamentable ya sea que haya sido por un infarto derivado de la situación de violencia, como tortura, que estaba viviendo o de una agresión directa. Sobre este crimen, la fiscal Verónica Hernández Giadáns recordó que hay cuatro personas bajo proceso legal, quienes inicialmente fueron detenidas por delitos contra las instituciones y contra la salud, por los cuales ya fueron vinculados a proceso, y posteriormente se les imputó por el delito de secuestro agravado y se encuentran en prisión preventiva oficiosa.