Maestros cierran paso al Presidente López Obrador y la conferencia mañanera se desarrolla sin él

Alrededor de las 08:12 horas, hora de Chiapas, el presidente de la República logró ingresar a la VII Región Militar. Sin embargo, la conferencia de prensa matutina fue cancelada.

“Aquí me quedo, no acepto chantajes [...] Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos, no respetan, no se preocupen, yo estoy acostumbrado a esto, aquí me quedo”, dijo López Obrador, desde adentro de su camioneta, a los miembros de la CNTE en Chiapas.

“Esto no lo puedo permitir, porque no puede ser el presidente de México rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México [...] Yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. No voy a entrar por la fuerza”, dijo, el político tabasqueño en un mensaje grabado y transmitido durante la conferencia.

“Es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, no abusen, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido, porque tienen derecho a manifestarse [...] Yo no tengo nada que avergonzarme, al contrario, cancelamos la mal llamada Reforma Educativa y al magisterio no se le maltrata”, agregó el mandatario nacional.

“Me gustaría que las bases de los maestros de Chiapas analizaran lo que están haciendo, y si merezco que se me dé este trato, vamos a estar aquí el tiempo que se requiera [...] Tengo mi conciencia tranquila y por dignidad de la investidura presidencial, no puedo someterme a chantajes [...] Si no nos dejan pasar, aquí me quedo el tiempo que sea necesario”, abundó.

En días recientes, la Sección 7 de la CNTE se ha manifestado con la toma de casetas acusando una simulación de las mesas de reunión para acabar con la reforma educativa, por plazas y derechos sindicales y en contra del regreso a clases presenciales.

Lo anterior fue detallado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al iniciar la conferencia de prensa matutina de este viernes, quien tuvo que iniciar el evento sin la presencia del presidente de la República.

“Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada principal de la sección séptima militar y el presidente está dialogando con la Sección 7 del magisterio, por eso no está aquí con nosotros”, explicó el mandatario chiapaneco.

“Esa es la característica del presidente López Obrador, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones, en este caso con la Coordinadora aquí en Chiapas”, indicó Escandón Cadenas.

“Reafirmar que el gobierno de la 4T, bajo el liderazgo del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido una postura permanente de apoyo al diálogo, a la tolerancia y a la civilidad con los diferentes sectores sociales. En este gobierno democrático, no hay represión”, señaló, por su parte, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.