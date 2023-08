“A quince minutos de la hora marcada para anunciar la continuación de la siguiente etapa nos excluyen de continuar en el proceso. Dejo clara mi inconformidad independientemente de lo que resulte; el daño no es a la persona, es al proyecto. Lo lamento mucho. Desconozco en qué esfera de poder se tomó la decisión”, escribió Mancera.

Miguel Ángel Mancera impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el pasado domingo, la decisión del Comité Organizador del proceso de selección del “responsable de la construcción” del Frente Amplio por México, que lo descalificó como aspirante tras no conseguir más de 150 mil firmas en al menos 17 entidades federativas.

El 13 de agosto, el Senador promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, ante la negativa del Comité Organizador del Frente Amplio por México para intentar continuar participando en la segunda etapa del proceso interno de selección, “por el presunto incumplimiento de los elementos de calificación, así como la falta de comunicación de las consideraciones que lo llevaron a tomar dicha determinación”.

Acusó además “omisiones del referido Comité de hacer entrega de los resultados de la recolección de firmas y simpatías captadas por el ahora actor, así como los elementos conforme a los cuales tomó la determinación del presunto incumplimiento de los requisitos de calificación para continuar en el proceso de selección del referido cargo político”.

Mancera también reclamó que dicho Comité Organizador no le había notificado el acuerdo y las razones por las que se le negó continuar participando en la segunda etapa del mencionado proceso interno del Frente Amplio por México. El asunto fue turnado a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior del TEPJF.

El Senador perredista dijo que hasta el momento no había recibido ninguna respuesta a la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni tampoco a los cuatro escritos enviados al Comité Organizador.

“Nosotros estamos en esta ruta, porque ahora el comité no nos ha dado respuesta. Vienen citas, y citas, ha habido un par de reuniones que he tenido noticia que han sido por Zoom, me parecen absolutamente informal, eso y solo se han reiterado cifras”, señaló Mancera en una conferencia de prensa.

“Es un trayecto que ya había anunciado, hasta hoy no hemos tenido respuesta, sólo se nos han comentado cifras, cifras van y cifras vienen y lo que nosotros estamos hablando ahora es de legalidad. Y en ese tenor no vamos a dejar que se quede en duda. Vamos a seguir, ya que sea una autoridad la que diga si estamos equivocados, pues así que nos lo planté sino, pues que asista la razón”.