$!Manifestantes irrumpen en Palacio Estatal de Michoacán; Morena pide no hacer ‘politiquería’

Tras marchar por calles de Morelia exigiendo justicia por el asesinato Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán -que consiguió dicho cargo de manera independiente, sin ser militante de ningún partido político-, algunos manifestantes irrumpieron en el Palacio Estatal de Gobierno, para causar destrozos y provocar incendios.
Decenas de manifestantes, algunos encapuchados y otros con la cara descubierta, rompieron una de las puertas y accedieron a las instalaciones gubernamentales, mismas que no tenían ningún elemento de seguridad para resguardarlas.
En sólo unos minutos, luego de empujones y patadas, tumbaron la única barrera que les impedía entrar la sede de la Administración estatal. Ya en el interior del inmueble comenzaron a gritar “¡Lo mató, lo mató, el Gobierno lo mató”. Asimismo, arengaron consignas contra Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador y militante de Morena.
“¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, “¿Dónde estás Bedolla? ¡Ya sal!” y “¡Fuera Morena!”, clamaron, para luego subir a la primera planta del edificio, donde comenzaron a romper los vidrios de las ventanas. Uno de los manifestantes salió al balcón donde se realiza el tradicional Grito de Independencia e hizo sonar la campana en honor a Manzo Rodríguez.
“¡Asesino!”, “¡Justicia por Carlos Manzo!”, continuaron los manifestantes que desde fuera del Palacio de Gobierno estatal aguardaban las acciones a seguir. Un joven vestido de negro sacó una bandera de México y comenzó a ondearla sobre la calle.
“¡No somos uno, no somos 10, pinche Gobierno, cuéntanos bien!”, insistieron, mientras otros jóvenes aventaron bombas caseras para causar incendios. Uno más lanzó desde el balcón de la sede del Poder Ejecutivo estatal, mesas, sillas y otros muebles que acabaron rotos en la banqueta.
Tras varios minutos de vandalismo, policías antimotines llegaron al lugar para detener a los responsables. Antes, los manifestantes -cuya mayoría vistió de blanco y portaban pancartas- habían marchado sobre la avenida Madero, con la exigencia de la renuncia del gobernador.
“¡Fuera Bedolla!”, gritaron. “¡Justicia! ¡Justicia! Apagaron tu luz, pero no tu lucha. ¡Estamos con ustedes Uruapan!”, se leía en una de las pancartas. “El verdadero Bienestar nace de la justicia y no de los programas”, decía otra.”¡Fuera Morena!”, volvieron a arengar. Además, en Uruapan, alrededor de 10 mil personas marcharon. Otros, a bordo de automóviles y motocicletas hacían sonar sus claxon.
Horas antes, también en Uruapan, vestida de negro y con el sombrero de su esposo al lado del micrófono, Grecia Quiroz García aseguró que el legado del alcalde de no será apagado con su asesinato. El ataúd con el cadáver del político independiente y una bandera de México sobre el mismo, se encontraba frente a ella al momento del discurso.
La presidenta honoraria del DIF municipal se subió al estrado durante el homenaje póstumo del Ayuntamiento, para advertir, entre lágrimas, que la lucha que su esposo Carlos Manzo tenía contra el crimen organizado y las injusticias, seguiría abanderada por ella y ciudadanos de ese municipio michoacano.
“Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy, y hoy, agradezco a toda la gente que está reunida, porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento”, expresó Quiroz García.
“Pero como bien lo dijo su hermano [Juan Manzo Rodríguez], aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestros niños, hoy honro la memoria de mi Carlos, te amo Carlos, siempre voy a estar para aquí”, enfatizó la viuda, quien también urgió a los pobladores presentes, seguir con su lucha “con uñas y dientes”.
“Hoy tenemos ese legado de seguir apoyando a Uruapan, porque este gobierno independiente seguirá apoyando al sector más vulnerable, a todo aquel que lo necesite, hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria, porque él hubiera sido el mejor Presidente de México”, añadió Quiroz García.
En tanto que, a través de su cuenta de la red social X, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena pidió que no se hiciera “politiquería” con el asesinato del presidente municipal de Uruapan. Asimismo, pidió confiar en el “compromiso y profesionalismo” de Claudia Sheinbaum Pardo y del Gabinete de Seguridad Federal, para esclarecer el homicidio de Manzo Rodríguez.
“En nuestro movimiento condenamos toda forma de violencia y lamentamos profundamente el asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Confiamos en el compromiso y profesionalismo de la Presidenta de México @ClaudiaShein, y del Gabinete de Seguridad para esclarecer los hechos. Poco abonan los que utilizan estos dolorosos hechos para hacer politiquería. Hoy debe unirnos la búsqueda de la verdad y sobre todo de la justicia”, escribió Alcalde Luján.
Durante una conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmó que el atacante del alcalde de Uruapan, ejecutó el asesinato pese a saber que también moriría o sería detenido.
“Ataviado con sudadera blanca, pantalón negro, tenis, y un arma, el asesino material, cuya identidad se desconocía hasta ahora, acudió a un evento organizado por el Ayuntamiento, con motivo del festejo del Día de los Muertos, denominado Festival de Velas, que se llevaba a cabo en el Centro Histórico de Uruapan, y disparó contra Manzo Rodríguez. Luego, los escoltas del alcalde también lo mataron.
A pregunta expresa, García Harfuch dijo que el sentir de todo el Gabinete de Seguridad convocado por la titular del Poder Ejecutivo Federal, fue de indignación, ya que el ejecutor eligió un escenario público para cometer el crimen.
“Es indignación por un hecho tan cobarde donde en un evento público se acerca un agresor, prácticamente con un riesgo que sabía él que iba a perder la vida o que iba a ser detenido”, declaró el funcionario federal, quien añadió que el asesino material no portaba consigo ninguna identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaba en hacer los peritajes que permitieran obtener su identidad.
El titular de la SSPC Federal explicó que Manzo Rodríguez recibió siete impactos de bala, disparados con un arma 9 milímetros. Asimismo, condenó que se aprovechara la vulnerabilidad de un evento público, y prometió que no habría impunidad.
“En el lugar, el agresor perdió la vida y fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta calibre 9 mm, así como los siete casquillos percutidos que corresponden al arma de fuego [...] El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad”, detalló García Harfuch.
“Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos”, dijo el titular de la SSPC Federal.