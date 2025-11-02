$!Manifestantes irrumpen en Palacio Estatal de Michoacán; Morena pide no hacer ‘politiquería’

Tras marchar por calles de Morelia exigiendo justicia por el asesinato Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán -que consiguió dicho cargo de manera independiente, sin ser militante de ningún partido político-, algunos manifestantes irrumpieron en el Palacio Estatal de Gobierno, para causar destrozos y provocar incendios. Decenas de manifestantes, algunos encapuchados y otros con la cara descubierta, rompieron una de las puertas y accedieron a las instalaciones gubernamentales, mismas que no tenían ningún elemento de seguridad para resguardarlas. En sólo unos minutos, luego de empujones y patadas, tumbaron la única barrera que les impedía entrar la sede de la Administración estatal. Ya en el interior del inmueble comenzaron a gritar “¡Lo mató, lo mató, el Gobierno lo mató”. Asimismo, arengaron consignas contra Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador y militante de Morena. “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”, “¿Dónde estás Bedolla? ¡Ya sal!” y “¡Fuera Morena!”, clamaron, para luego subir a la primera planta del edificio, donde comenzaron a romper los vidrios de las ventanas. Uno de los manifestantes salió al balcón donde se realiza el tradicional Grito de Independencia e hizo sonar la campana en honor a Manzo Rodríguez. “¡Asesino!”, “¡Justicia por Carlos Manzo!”, continuaron los manifestantes que desde fuera del Palacio de Gobierno estatal aguardaban las acciones a seguir. Un joven vestido de negro sacó una bandera de México y comenzó a ondearla sobre la calle. “¡No somos uno, no somos 10, pinche Gobierno, cuéntanos bien!”, insistieron, mientras otros jóvenes aventaron bombas caseras para causar incendios. Uno más lanzó desde el balcón de la sede del Poder Ejecutivo estatal, mesas, sillas y otros muebles que acabaron rotos en la banqueta. Tras varios minutos de vandalismo, policías antimotines llegaron al lugar para detener a los responsables. Antes, los manifestantes -cuya mayoría vistió de blanco y portaban pancartas- habían marchado sobre la avenida Madero, con la exigencia de la renuncia del gobernador.





“¡Fuera Bedolla!”, gritaron. “¡Justicia! ¡Justicia! Apagaron tu luz, pero no tu lucha. ¡Estamos con ustedes Uruapan!”, se leía en una de las pancartas. “El verdadero Bienestar nace de la justicia y no de los programas”, decía otra.”¡Fuera Morena!”, volvieron a arengar. Además, en Uruapan, alrededor de 10 mil personas marcharon. Otros, a bordo de automóviles y motocicletas hacían sonar sus claxon. Horas antes, también en Uruapan, vestida de negro y con el sombrero de su esposo al lado del micrófono, Grecia Quiroz García aseguró que el legado del alcalde de no será apagado con su asesinato. El ataúd con el cadáver del político independiente y una bandera de México sobre el mismo, se encontraba frente a ella al momento del discurso. La presidenta honoraria del DIF municipal se subió al estrado durante el homenaje póstumo del Ayuntamiento, para advertir, entre lágrimas, que la lucha que su esposo Carlos Manzo tenía contra el crimen organizado y las injusticias, seguiría abanderada por ella y ciudadanos de ese municipio michoacano.