Por la mañana ex legislador y ex gobernador subió un video cuando se dirigía a registrarse como aspirante a la candidatura y aseguró que iniciaría su campaña.

¿Quién es Manlio Fabio Beltrones?

Nació en Villa Juárez, en Sonora, en 1952 y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El político priista fue senador de 1988 a 1991 y de 2006 a 2012, donde incluso fue presidente de la Mesa Directiva en su último periodo. Manlio Fabio Beltrones es el primero en presentar su registro por parte del PRI para ir por un puesto en el Senado. De ganar la elección, sería la tercera vez que ocupa un escaño.

En una entrevista con el periodista Luis Alberto Medina de Proyecto Puente, Beltrones dijo que su intención no es llegar al recinto legislativo de forma plurinominal, sino mediante el voto popular, por lo que realizará campaña.

Fue gobernador de Sonora en 1991 y diputado entre 2012 y 2015 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También fue líder nacional del PRI durante un año, renunció luego de que el PRI perdiera 7 de las 12 gubernaturas en juego en 2016.

En 2021 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba a Manlio Fabio Beltrones por supuestas cuentas en Andorra, a nombre de su hija, Sylvana Beltrones, senadora del PRI; sin embargo, el político ha negado las acusaciones.

Beltrones se había mantenido fuera de la vida política de México desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Apenas el 9 de enero la precandidata a la presidencia por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, había destapado a Beltrones, a quien consideró como un político con conocimiento y trayectoria.

“Yo tengo una buena impresión del ex senador, del ex presidente del PRI, me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos”.