Marcelo Ebrard da positivo al Covid; asegura que no hay ‘nada de qué preocuparse’

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, informó este lunes que dio positivo al Covid-19.

“En mi prueba de hoy salí positivo de Covid-19. De modo que estaré trabajando desde casa. Me siento como cuando te da catarro, nada de qué preocuparse. Hoy no estuve en Gabinete de Seguridad. Les voy informando”, escribió el Canciller, en su cuenta de Twitter.

Apenas este domingo, el funcionario federal anunció que para convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia, creará la “Comisión Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación”, cuyo objetivo será impulsarlo para ganar la encuesta interna del partido.

Durante el primer Encuentro de Diputados Locales y regidores de Morena, en la Expo Guadalajara, en Jalisco, Ebrard aseguró que recorrerá las 32 entidades para garantizar el apoyo de los militantes y con esto ganar la encuesta interna, aunque recalcó que no será un acto de precampaña.

“A mí el Presidente ya me destapó cinco veces en las mañaneras, entonces ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Ya somos una corcholata reconocida y no es un evento para decir algo que todos sabemos”, agregó.

Se dijo seguro de que va ganando todas las encuestas, incluso por encima de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México.

“No me voy a distraer, no voy a dejar de hacer todo lo que tengo que hacer, pero sí es muy importante que conforme se van determinando las reglas estemos ahí presentes”, insistió.