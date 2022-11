Marcha a favor del INE, ‘striptease del conservadurismo’; no participó mucha gente, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral fue un “striptease del conservadurismo” y que, según él, no participaron muchas personas, aunque los organizadores calcularon al menos 300 mil manifestantes, que caminaron desde el Ángel de la Independencia, hasta el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

“Fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político público del conservadurismo en México. Esto es muy bueno porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna, es repetir el error histórico de que se va [Francisco] Franco y se queda el franquismo. y nadie dice nada y se quedan callados. En Chile sale [Augusto] Pinochet, pero se mantiene el sistema”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseguró que los manifestantes no quisieron llegar al Zócalo de la Ciudad de México porque no alcanzaban a llenarlo, ya que, según sus cálculos, se requieren alrededor de 180 mil personas para colmar la Plaza de la Constitución.

López Obrador insistió en que quienes participaron en la marcha fueron únicamente aquellos que perdieron privilegios durante la presente Administración.

Asimismo, enfatizó la presencia de personajes como el ex Presidente Vicente Fox Quesada; así como el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional(PRI), Roberto Madrazo Pintado; de Elba Esther Gordillo, ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y, de José Woldenberg, consejero presidente del ahora extinto Instituto Federal Electoral, y único orador de la “Marcha por la Democracia: El INE se no toca”.

“No participó mucha gente, les falta más, para tener una idea, yo calculo que por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni más de la mitad del Zócalo. Deben haber sido 50, 60 mil. El Zócalo se llena con 120 mil. Ojalá y le sigan, que se propongan llenar el Zócalo, por ejemplo. Las luchas, aun cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exige de muchas fatigas, no es nada más una marcha y ya hasta el año que viene”, expresó.

“Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE, no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, fortalecer la democracia, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Lo del INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo, los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, a favor de los privilegios, que ellos tenían antes del Gobierno que representó lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación, ese es el fondo”, dijo.

“Ni modo que Madrazo, Elba Esther y Fox sean demócratas, el mismo Woldenberg que convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE, le voy más a la maestra Elba Esther, porque esa no se da baños de pureza es más sincera que Woldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación [...] Puro demócrata”, ironizó.